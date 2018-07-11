İŞKUR'un İş Başı Eğitim ve Mesleki Eğitim Kursları'na katılan kadınlara İŞKUR tarfından 400 TL destek verilecek. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından verilen müjdenin ardından kadınlar 400 TL İŞKUR desteği ne zaman veilecek? sorusuna cevap arıyor? İşte cevabı...

KADINLARA 400 TL İŞKUR DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2-5 yaş aralığında çocuk sahibi olan kadınların İŞKUR İş Başı Eğitim ve Mesleki Eğitim Kurs ve programlarına katılmaları durumunda şu an verilen hali hazırdaki cep harçlığının yanı sıra 400 TL fazladan ödeme alacaklarını, bu şekilde kadın istihdamında artış sağlamayı hedeflediklerini söylemişti. Ödemenin tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.

KADINLARA 400 LİRA ÇOCUK BAKIM DESTEĞİ

Kadınlara seslenen Sarıeroğlu, kendi bakanlığına bağlı İŞKUR'da çeşitli kursların bulunduğunu, bunlara kadınların katılımının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu ancak bu rakamın daha da artması gerektiğini söyledi.

Kadınların İŞKUR faaliyetlerinden faydalanmasını istediklerinin altını çizen Sarıeroğlu, şunları söylemişti:

"Bunun için de buradan duyuruyorum, yeni bir uygulamaya geçtik. Eğer ki çocuğunuz varsa, bu nedenle gelemiyorsanız, 2-5 yaş arasında bakım ihtiyacı olan çocuğu olan hanımlar eğer ki İŞKUR işbaşı eğitim programlarına katılırlarsa, mesleki eğitim kurslarına katılırlarsa artık normal verdiğimiz cep harçlığının yanı sıra bir de 400 lira çocuk bakım desteği vermeye başlıyoruz."