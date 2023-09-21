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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Kadınlardan Kısalar' 5. kez İstanbul'da

        'Kadınlardan Kısalar' 5. kez İstanbul'da

        İstanbul, bu yıl beşincisi düzenlenen 'Directed By Women Turkey' festivali kapsamında 22-23-24 Eylül tarihlerinde dünyanın çeşitli ülkelerinden kadın yönetmenlerin kısa filmlerine, ev sahipliği yapıyor.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 11:05 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:05
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        'Kadınlardan Kısalar' 5. kez İstanbul'da
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        'Directed By Women Turkey' (Uluslararası Kadın Kısa Film Yönetmenleri Festivali) adıyla, İspanya, ABD ve dünyanın birçok başka ülkesinde gerçekleştirilen uluslararası festivalin Türkiye ayağı olarak bilinen festival için geri sayım başladı.

        Türkiye’de, kadın kısa film yönetmenlerine yönelik ilk uluslararası festival olan ve bu yıl İstanbul'da 5. kez düzenlenecek 'Directed By Women Turkey', sinema alanında kadınların yaratım süreçlerini desteklemeyi, üretimlerini teşvik etmeyi ve farklı ülkelerden kadın yönetmenler arasındaki kültürel ve sanatsal etkileşimi artırmayı hedefliyor.

        Uluslararası ve ulusal düzeyde kadın kısa film yönetmenlerini ve filmlerini İstanbul’da bir araya getirecek olan festival kapsamındaki tüm gösterimler, Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle ücretsiz olarak Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

        22-23-24 Eylül 2023 tarihlerinde üç gün boyunca yapılacak film gösterimlerine ek olarak festival kapsamında Atölye/ Workshop çalışmaları da yer alacak.

        Bu yıl, Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılacak atölye çalışmalarının yanı sıra, Alice Guy'ın 1898-1907 yılları arasında çektiği 13 kısa filmden oluşan belgesel de Fransız Kültür Merkezi iş birliğiyle ‘’Özel Gösterim’’ ile festivalde yer alacak.

        Festival kapsamında bu yıl Ulusal, Uluslararası, Belgesel ve Genç Bakış kategorilerinde 40’dan fazla film ve yönetmen Berna Gençalp’in belgesel filmi 'Kim Mihri' özel gösterimle seyirciyle buluşacak.

        Ayrıca her sene olduğu gibi festivalde yer alan etkinliklerle alanında önde gelen isimler ağırlanacak. Yazar Ayfer Tunç ve kadın komedyenler Deniz Özturhan ve Hande Yögen’le söyleşiler gerçekleştirilecek.

        Sinemacı Kadınlar Derneği’nin katkıları ve Kadıköy Belediyesi’nin desteği ile gerçekleştirilen festival, her kategoride seçilecek bir filme ‘’En İyi Film Ödülü’’ verecek.

        Directed By Women Turkey 2023’ün bu seneki atölye ve festival sponsorluğunu VİGOR SANAT, ödül sponsorluğunu ise SENARİSTBİR üstleniyor.

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        FESTİVAL JÜRİSİ

        Ulusal Jüri / National Jury

        Ayşıl Tay Balcı Yapımcı/Producer

        Nilay Erdönmez Oyuncu/ Actress

        Selcen Ergun Yönetmen/Director

        Uluslararası Jüri / İnternational Jury

        Banu SIVACI Yönetmen/Director

        Elisa SEPULVEDA Oyuncu-Yapımcı/ Actress-Producer

        Myriam SASSINE -Yapımcı

        Genç Bakış Jüri / Youth view Jury

        Ceylan ESEN Senarist-Yönetmen/ Screnwriter-Director

        Kader AKYÜZ Yönetmen/Director

        Belgesel Jüri / Documentary Jury

        Sevinç YEŞİLTAŞ Yönetmen- YAPIMCI /Director - Producer

        Martina PRIESSNER Yazar- Yönetmen / Writer- Director

        Emel ÇELEBİ Yönetmen/Director

        PROGRAM

        22 EYLÜL – CUMA

        14.00 – 14.45 GENÇ BAKIŞ

        Atelier Beyond, Türkiye – 7’03’’

        Little Me,Egotrip, Slovenia – 6’37’’

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        Lucid Dream, China – 12’49’’

        Supernova, Ireland – 11’52’’

        15.30 – 17.00 Workshop – SİNEMADA SESİN BÜYÜSÜ – Mevlüt Ünal, Prof. Dr. Yelda Özkoçak

        18.30 – 19.30 Söyleşi: Ayfer Tunç – Sinema ve TV dizilerinde Edebiyat ve Uyarlama

        20.00 – 21.30 Uluslararası Finalistler 1

        Parking Lot, Lithuania– 12’39’’

        Betty‘s Burning, Belgium– 15’

        Impatient Pain, France– 17’20’’

        Jellyfish, Brazil – 22’39’’

        Me Ilamo Lena, Mexico – 7’10’’

        Phrases of My Stories, Spain – 22’

        21.45 – 23.00 Ulusal Finalistler 1

        A Different Kind of Mourn /Farklı Bir Yas – 12’37’’

        As Possible as Everything / Herkesin Yapabileceği

        Bir Şey – 15’

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        Suicide Watchman / İntihar Bekçisi – 11’40’’

        Hidden/ Saklı – 16’05’’

        Cold, Distant and Dirty / Soğuk, Uzak ve Kirli – 9’59’’

        Peripeteia – 14’57’’

        23 EYLÜL – CUMARTESİ

        14.00 – 15.00 Alice Guy – Özel Gösterim (Kapalı Salon)

        15.30 – 16.30 Ulusal Gösterim Seçkisi (Kapalı Salon)

        Dank – 5’48’’

        Insane / Deli – 15’

        I You He - She We You They /

        Ben Sen O Biz Siz Onlar – 4’22’’

        Inshore /Kıyıda – 13’50’’

        Inside / İçeride – 5’50

        She Blooms / Çiçek Açar – 2’14

        17.30 – 19.00 Söyleşi: Kadın ve Mizah: Türkiye’de Kadın Komedyen Olmak - Deniz Özturhan, Hange Yögen

        19.30 – 21.00 Belgesel Finalistler 1

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        In Between, Switzerland – 17’30’’

        Wish Box, Türkiye – 5’

        Karam Camera, USA – 16’51’’

        Mankind, Türkiye – 25’

        Mary, Bosna and Herzegovina – 7’01’’

        Who Is This Woman, Türkiye – 5’

        21.15 – 22.45 Uluslararası Finalistler 2

        Woody Allen, Iran – 15’

        Princes, France – 21’45’’

        Sparks Lampini, USA – 18’04

        Until It Hurts, Israel – 15’36’’

        Verso Casa, Italy – 20’

        24 EYLÜL – PAZAR

        14.00 – 15.45 Belgesel Finalistler 2

        Beneath The Surface, Estonia – 13’29’’

        Dert Boom, Morocco – 25’

        If They Ask What Is This, This is a Leaf, Türkiye – 7’

        Maryam, Iran – 23’43’’

        Papa, France – 12’04’’

        Summer Holiday, Türkiye – 15’

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        16.00 – 17.30 Kim Mihri, Belgesel – Özel Gösterim

        19.30 – 20.45 Ulusal Finalistler 2

        Buried Ghosts / Gömülü Hayaletler – 15’04’’

        The Loop / Döngü – 14’55’’

        ill Fortune / Kadıköy‘ün En İyi Falcısı – 15’

        The Gulf / Körfez – 17’03’’

        This Is Not A Place For You /

        Burası Size Göre Değil – 15’

        21.00 ÖDÜL TÖRENİ

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        #Directed By Women Turkey
        #Kısa Film
        #sinema
        #Deniz Özturhan
        #Ayfer Tunç x
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