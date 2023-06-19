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Kadınların büyük başarısı: Glütensiz Ankara Pastası

Ankara'da 13 kadının FAO ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kurduğu glütensiz ürünler üreten Ankara Pastası kooperatifi, sekiz ayda 1 milyon lira ciroya ulaştı

Kadınların büyük başarısı: Glütensiz Ankara Pastası
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HABERTURK.COM

Ankara’da bir araya gelen 13 kadın, bir sene önce çıktıkları yolda kısa sürede dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Kadınların kurduğu ve glütensiz ürünler üreten kooperatif, sekiz ayın sonunda 1 milyon TL’lik ciroya ulaşmayı başardı.

2022 yılında Ankara’da yaşayan 13 kadın hayallerini gerçekleştirmek için ilk adımlarını atarak, Japon hükümeti tarafından fonlanan ve Ankara Büyükşehir Belediyesiyle birlikte FAO’nun Suriyeli Mülteci Dayanıklılık Planı kapsamında yürütülen projesinin dördüncü fazında açılan Pastanecilik ve Ekmek Yapımı Mesleki Eğitim Kurslarına katıldı.

Burada glütensiz unlu mamuller üzerine eğitim alan kadınlar, daha sonra da 'Ankara Pastası - S.S. Ankara Sağlıklı Gıda Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu. Proje kapsamında kooperatifçilik üzerine de eğitimlerini sürdüren kadınlar, kısa sürede büyük bir başarıya imza attı.

2022’nin eylül ayında artık kadınlar, yeni bir hayata ve üretime hazırdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Çankaya’da ücretsiz olarak tashih ettiği kooperatif merkezinde, büyük bir emek ve sabırla ürettikleri glütensiz ürünlerini müşterileriyle buluşturdu. Başarı beklenenden de çabuk geldi ve kooperatif henüz açılışının üzerinden sekiz ay geçmeden, 1 milyon TL ciroya ulaştı.

Sadece sekiz ayda tüm idari ve pazarlama işlerini kendi kendine yapabilir hale gelen kooperatifin üyeleri, başarılarından ötürü haklı bir gurur içerisindeler.

Ürünlerinin kalitesine özel önem verdiklerini anlatan Ayşe Akan, "Standartlarımızın altında bir ürün hazırlamışsak bunu rafa koymuyoruz. Nedenini araştırıyoruz ve bir sonraki ürün hazırlama sürecinde bunu düzeltiyoruz" diyor.

FAO’nun düzenlediği glütensiz ürün hazırlama, girişimcilik, hijyen, kooperatifçilik, sağlık gibi konularda toplam 450 saatlik bir eğitim maratonuna katılan kooperatif başkanı Ayşe Akan, başarının büyük bir özveri, emek ve sabır sonucunda geldiğini belirtti.

"Yola çıkarken 13 kişiydik, iki arkadaşımız ayrıldı aramızdan. Şimdi altı Suriyeli ve beş Türk olarak yolumuza devam ediyoruz” diyen Akan, glütensiz ürünlerin üretiminin oldukça zahmetli olduğunu belirtti. Akan, “Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Süreçlerdeki ufacık bir aksama, yani mayalandırmada üç dakika fazla kalması ya da erken çıkması gibi durumlarda, sonuç farklı olabiliyor. Ürünlerin kalitesinin farklı olmasında kışın soğuk hava, yazın da sıcak hava bir etken oluşturabiliyor" ifadelerini kullandı.

Başarılarının bir diğer önemli sırrının müşteri ağları oluşturmak olduğunu söyleyen Akan, şöyle devam etti: “Bizim müşteri kitlemiz belli, çölyak hastaları ve sağlıklı beslenmek isteyen insanlar. Çölyak Derneği’nin desteği çok faydalı oldu. İnternet arama motorundan bize ulaşan müşterilerimiz var. Örneğin, İzmir’den bir müşterimiz bizi internetten buldu ve kayınvalidesi gelip bizden alışveriş yaptı.”

Haftanın dört, beş günü gelen müşterilerinin olduğunu anlatan Akan, “Sadece glütensiz ürünler satmamız bir güven ortamı oluşturuyor. İnsanlar burada aile gibi oldu neredeyse. Haftada birkaç defa birbiriyle karşılaşan müşterilerimiz oluyor” diyerek sözlerine devam etti.

Pek çok kişinin kendilerine katılmak istediğini belirten Akan, Ankara’nın merkezi noktalarına şube açmayı hayal ettiklerini söyledi. “Örneğin; kolay ulaşılabilir Kızılay, Ulus, Sıhhiye gibi bir yerde bir şubemiz daha olsa, aynı ürünleri orada da satsak ne güzel olurdu. Ankara’da yaşayan herkesin tek vasıta ile ulaşabileceği bir noktada, aynı ürünlerimizin olmasını isterim” diyen kooperatif başkanı Akan, sözlerini şöyle tamamladı: “İleride yeni şubeler açabiliriz. Arkadaşlarımla oturup konuşacağız, başka neler yapabiliriz diye. Önümüzde bayram var. Baklava ve mantı hazırlamayı düşünüyoruz. Ürünün nasıl saklanacağı da önemli bizim için. Bazı şeyleri de müşterilerimizden öğreniyoruz”.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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