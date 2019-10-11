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HaberlerFutbol

Kadınların da tribünden izlediği maçta İran, Kamboçya'yı 14-0 yendi

İran'da kadınların ilk defa normal bir şekilde bilet alıp stada gitmelerine izin verildiği maçta İran, rakibi Kamboçya'yı gol yağmuruna tutarak sahadan 14-0 galip ayrıldı

İran

İran'da kadınların 40 yıl aradan sonra ilk defa normal bir şekilde bilet alıp izleyebildiği 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri C Grubu maçında İran, Kamboçya'yı 14-0 yendi.

İran, aldığı farklı skorla grupta 2. maçını da kazanarak liderliğe yükseldi.

Başkent Tahran'daki 100 bin kişi kapasiteli Azadi Stadyumu'nda oynanan maçta, İran hükümetinin izin vermesi üzerine bir ilk gerçekleşti ve yaklaşık 5 bin kadın normal bir şekilde bilet alarak müsabakayı tribünden izledi.

BİR TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

Tribündeki kadınlar, maç izlemek için stadyuma girmeye çalıştığı gerekçesiyle hapse mahkum edilmesine tepki olarak kendini yakan "Mavi Kız" lakaplı Seher Hudayari için "Mavi Kız yerin boş" şeklinde slogan atınca, güvenlik güçleri bunun devam etmesi halinde onları stattan çıkarmakla tehdit etti.

Hudayari'nin posterini açan bir kadın taraftara güvenlik güçlerinin müdahale etmesi gerginliğe neden oldu ve kadın taraftar gözaltına alındı.

Maçı izlemeye gelen İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de kadınların tribünlerde yer almasını desteklediklerini ve sosyal gelişmeye yol açan bu tecrübeyi artırmak istediklerini söyledi.

İran'da 1979'da gerçekleşen devrimin ardından kadınlar için getirilen statlara giriş yasağı ilk kez 16 Ekim 2018 İran ve Bolivya milli takımları arasında oynanan maçla delinmişti.

Kadın polislerin yerlerini almasından sonra stada gelen yaklaşık 300 İranlı kadın, müsabakayı tribünlerde kendilerine ayrılan özel bölümde izlemişti. İran'ın Persepolis takımıyla Japonya'nın Kashima futbol takımları arasında 11 Kasım 2018'de oynanan Asya Şampiyonlar Ligi maçını da 500 kadın izleyebilmişti.

İranlı kadınlar, 25 Haziran 2018'de de Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan İran-Portekiz B Grubu karşılaşmasını, stada yerleştirilen büyük ekranlardan canlı izleyebilmişti.

Bunun dışında 2017 yılının Eylül ayında İran ve Suriye arasındaki Dünya Kupası eleme müsabakasına da bazı İranlı kadın milletvekilleri davet edilmişti.

FIFA'DAN İRAN'A UYARI

FIFA, İran'a kadın taraftarlar ile ilgili uyarıda bulunmuş ve kadınların statlara alınmamasının kendi yönetmelikleriyle çeliştiğini bildirmişti.

Bu gelişmelerin ardından ülkede kadın taraftarların stadyumlara alınmasıyla ilgili bir karar çıktı.

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