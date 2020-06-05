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Kadir Doğulu'dan esprili paylaşım

Oyuncu Kadir Doğulu, hafta sonu sokağa çıkma yasağının iptal edilmesinin ardından çektiği esprili bir videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. Doğulu'nun paylaşımı takipçilerini güldürdü

Kadir Doğulu,
HABERTURK.COM

Tüm dünyaya yayılan ve insan sağlığını tehdit etmeye devam eden koronavirüs salgınına karşı, oyuncu Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül ile birlikte kendisini evinde izole ediyor.

Bu süreçte Instagram hesabını aktif olarak kullanan Doğulu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili alınan kararları konu alan oyuncu, esprili videosunda sonradan yasakların iptal edilmesiyle birlikte sete gitmeye çalışırken görülüyor.

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