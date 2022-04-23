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Kadir Doğulu o iddialara yanıt verdi!

Kadir Doğulu, eski rol arkadaşı Serra Arıtürk'le dini nikah kıydığı ve oyuncunun hamile olduğu iddialarının ardından suskunluğunu bozdu. Neslihan Atagül Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren Doğulu, "Allah yardımcısı olsun o haberi yapanın. Bu soruyu bana değil, yapana sorun" diyerek, kahkaha attı

HABERTURK.COM
  • Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'den Serra Arıtürk açıklaması! - Magazin Haberleri

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kadir Doğulu, 39’uncu yaşını eşi Neslihan Atagül’ün organize ettiği sürpriz partiyle kutladı. Önceki gece Fişekhane'deki bir mekanda düzenlenen partiye çiftin arkadaşları katıldı.
  • Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'den Serra Arıtürk açıklaması! - Magazin Haberleri

    "ONUNLA OLMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS"

    Atagül, gecenin sonunda, "Kadir iyi ki doğdu, iyi ki hayatımda. Onunla olmak benim için büyük bir şans." dedi.

    Doğulu da, "Canım bir sürpriz yapmış, sağ olsun..." ifadelerini kullandı.
  • Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'den Serra Arıtürk açıklaması! - Magazin Haberleri

    SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

    Kadir Doğulu'ya eski rol arkadaşı Serra Arıtürk ile dini nikah kıydığı ve oyuncunun hamile olduğu iddiası da soruldu.

    Kahkaha atan Doğulu, "Allah yardımcısı olsun o haberi yapanın. Bu soruyu bana değil, yapana sorun." açıklamasını yaptı.
  • Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'den Serra Arıtürk açıklaması! - Magazin Haberleri

    "ÖYLE BİR ŞEY OLURSA MUTLULUKLA HABER VERİRİZ"

    Öte yandan birkaç gün önce röportaj bitiminde Atagül’ün karnını okşayan Kadir Doğulu'ya, muhabirler, "Bu bize bir mesaj mı? Yoksa Neslihan Hanım hamile mi?" sorusunu yöneltmişti. Ünlü isim, gülerek, "Öyle bir şey olursa mutlulukla haber veririz." demekle yetinmişti.
  • Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'den Serra Arıtürk açıklaması! - Magazin Haberleri

    "AYRILIK" DEDİKODULARI

    Geçtiğimiz aylarda da ünlü çift hakkında "ayrılık" iddiaları ortaya atılmıştı. Kadir Doğulu, sık sık eşi Neslihan Atagül ile boşanacaklarına dair haberler çıkmasıyla ilgili, "Ya, haydi oradan!" diyerek, söylentileri yalanlamıştı.
  • Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'den Serra Arıtürk açıklaması! - Magazin Haberleri

    "İHANET ETTİM! SABAH KALKTIĞIM ZAMAN YÜZÜNE BAKMADIM"

    Doğulu, gazetecilerin "Eşiniz Neslihan Hanım'a ihanet ettiğiniz ve ayrılacağınız yönündeki haberler için neler söyleyeceksiniz?" sorusuna da yanıt vermişti.

    Ünlü oyuncu, "Evet, ihanet ettim. Sabah kalktığım zaman sevgilimin yüzüne bakmadım, ihanet ettim!" diyerek, herkesi şaşırtmıştı.
  • Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'den Serra Arıtürk açıklaması! - Magazin Haberleri

    "BUNLAR BİR İDDİA!"

    Kadir Doğulu, daha sonra sözlerine, "Bunlar bir iddia. Siz sorduğunuz için cevap vermeli miyim?" şeklinde devam etmişti.
  • Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'den Serra Arıtürk açıklaması! - Magazin Haberleri

    "DAR GELİRLİ BİR AİLEDE BÜYÜDÜM"

    Ayrıca 2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile nikah masasına oturan Neslihan Atagül, bilinmeyenlerini anlatmıştı. Oyuncu olmak için çok çabaladığını söyleyen Atagül, "Dar gelirli bir ailede büyüdüm. 13 yaşında bilinmeyen numaraları arayıp bir ajans numarası aldım." demişti.
  • Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'den Serra Arıtürk açıklaması! - Magazin Haberleri

    "BİR SÜRÜ ZORLUK ATLATTIM"

    Oyuncu, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:

    Aradım, 'Ajansınıza kaydolmak istiyorum.' dedim. Annemle gittik, beni kabul ettiler ama 6 ay ses çıkmadı. Sonra bir audition (seçmeler) için aradılar. Pazardan yeni kıyafetler aldım. Meğer deneme çekimiymiş ama heyecanımı kaybetmedim. Yaşadığın yerde kimsenin sana inanmaması üzücü ama kendi içimde inandığıma tutundum. Velhasıl kelam bir sürü zorluk atlattım.
  • Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'den Serra Arıtürk açıklaması! - Magazin Haberleri
  • Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'den Serra Arıtürk açıklaması! - Magazin Haberleri

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