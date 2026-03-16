12 REKAT NAMAZININ KILINIŞI

Her iki rekat başında Fatiha Suresi okunduktan sonra, her rekat için ayrı ayrı olmak üzere bir sure veya ayetler eklenir. Genellikle İhlas Suresi tercih edilir ama başka sureler de okunabilir. İlk iki rekat kılındıktan sonra, sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır ve bu işlem 6 kez tekrarlanır toplamda 12 rekat olana kadar devam eder. Her iki rekat namazın ardından selam verdikten sonra dua edilir. Dua, kişinin içinden geldiği gibi samimi bir şekilde yapılabilir. Kadir Gecesi'nin feyz ve bereketinden istifade etmek, günahların affı, dileklerin kabulü gibi konularda dua edilebilir. Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirildiği için, bu gecede yapılan ibadetlerin, yapılan duaların ve gösterilen samimiyetin Allah katında çok değerli olduğuna inanılır. Namazın yanı sıra, Kadir Gecesi'ni Kur'an-ı Kerim okuyarak, zikir yaparak, tesbih çekerek ve bol bol dua ederek geçirmek de tavsiye edilir.