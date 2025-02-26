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        Haberler Bilgi Gündem KADİR GECESİ BU YIL NE ZAMAN 2025? Kadir gecesi tarihi: Diyanet ile Kadir gecesi ibadetleri ve duaları neler?

        Kadir gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek?

        İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan Kadir Gecesi, Ramazan ayının en kıymetli gecesi olarak yaklaşıyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı kabul edilen bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek isteyenler, Kadir Gecesi'nin tarihini ve bu özel geceye dair yapılacak ibadetleri merakla araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre, Kadir Gecesi 2025 yılında hangi güne denk geliyor? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 20:10 Güncelleme: 26.02.2025 - 20:10
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        Ramazan ayının manevi atmosferi içinde, Müslüman aleminin heyecanla beklediği Kadir Gecesi için geri sayım başladı. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen bu kutlu gece, ibadet ve dualarla idrak edilecek. Peki, 2025 yılı Kadir Gecesi ne zaman? Bu anlamlı gecede nasıl ibadet edilmeli? İşte merak edilen soruların yanıtları ve Kadir Gecesi’nin önemi…

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        KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 26 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 30 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

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        KADİR GECESİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

        Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alan Kadir Gecesi şöyle anlatılıyor:

        "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

        "Sahabeler, Peygamber Efendimizin ramazanın son 10 günü, son 7 günü ve 26. geceyi 27. güne bağlayan gecenin Kadir Gecesi olduğuna dair işaretler verdiğini rivayet etmişler. Ramazanın son 10 günü ibadetlerimizin yoğunluğunun daha üst seviyeye çıkması gerekiyor. Bu zaman diliminde olan Kadir Gecesi'ni bir milat kabul ederiz. Bu gece bir fırsat gecesidir.

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        KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

        Hak dostları namaz borcu olanların mübârek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

        - Kur’ân-ı Kerîm okumak

        - Tevbe istiğfar etmek

        - Salat u selam getirmek

        - Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

        - Allah’ı çokça zikretmek

        - Sadaka vermek

        Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:

        - Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.

        - Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî.)

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        - Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.

        - İlmihalden birkaç sayfa okumalı.

        - Az da olsa İslâmiyet’i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.

        - Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.

        - Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

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