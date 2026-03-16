Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir?
İslam dünyasında büyük bir manevi değere sahip olan bu Kadir Gecesi, Ramazan ayının 26'ncı gününü 27'ye bağlayan gece idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre Kadir Gecesi bu yıl 16 Mart Pazartesi gününe denk geliyor. Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen bu gecede Müslümanlar ibadet, zikir ve dualarla geceyi değerlendirmeye hazırlanırken, Kadir Gecesi'nde okunması tavsiye edilen dua ve anlamı da merak konusu oldu. Peki, Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte Kadir Gecesi Duası Türkçe okunuşu ve anlamı...
KADİR GECESİ DUASI OKUNUŞU
Kadir gecesinde okunması en çok tavsiye edilen dua, Hz. Muhammed'in öğrettiği şu duadır:
“Allahümme inneke afüvvün tuhibbü’l-afve fa’fü annî.”
KADİR GECESİ DUASI ARAPÇA YAZILIŞI
اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي
KADİR GECESİ DUASI TÜRKÇE ANLAMI
“Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet.”
KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm.
İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
Ve ma edrake ma leyletülkadr
Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
Selamün hiye hatta matle'ılfecr
KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
Kadir gecesi, Ramazan ayının son on gününde yer alır ve Ramazan'ın 27. gecesi olarak kabul edilir.
Kadir gecesi duası, Allah'a af dilemek ve günahlardan arınmak için okunan bir duadır. Kadir gecesi, özel bir gece olduğuna inanıldığından, bu gece yapılan duaların ve ibadetlerin daha fazla kabul edildiğine inanılır. Bu dua, kişinin günahlarının affedilmesini ve Allah'ın rahmetine erişmesini dilemek için okunur. Kadir gecesi duası, samimi bir kalple ve derin bir imanla okunduğunda, Allah'ın affına ve merhametine nail olma niyetiyle yapılan bir ibadettir.
KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUA
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Kadir Gecesi'nde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî) duasını okurdu. Kadir Gecesi duasının anlamı 'Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle'
KADİR GECESİ OKUNACAK DUA NEDİR?
-Hz. Aişe bir gün Peygamberimize:
Ya Resullullah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?
Şöyle buyurdu:
– Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni. (Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)
Bu duayla birlikte, Fatiha, Nas gibi Kur'andan bilinen tüm dualar okunabilir.