Kadir gecesi duası, Allah'a af dilemek ve günahlardan arınmak için okunan bir duadır. Kadir gecesi, özel bir gece olduğuna inanıldığından, bu gece yapılan duaların ve ibadetlerin daha fazla kabul edildiğine inanılır. Bu dua, kişinin günahlarının affedilmesini ve Allah'ın rahmetine erişmesini dilemek için okunur. Kadir gecesi duası, samimi bir kalple ve derin bir imanla okunduğunda, Allah'ın affına ve merhametine nail olma niyetiyle yapılan bir ibadettir.