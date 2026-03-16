        Haberler Bilgi Gündem KADİR GECESİ DUASI Türkçe anlamı ve Arapça okunuşu: Kadir Gecesinde hangi dualar okunur?

        Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir?

        İslam dünyasında büyük bir manevi değere sahip olan bu Kadir Gecesi, Ramazan ayının 26'ncı gününü 27'ye bağlayan gece idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre Kadir Gecesi bu yıl 16 Mart Pazartesi gününe denk geliyor. Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen bu gecede Müslümanlar ibadet, zikir ve dualarla geceyi değerlendirmeye hazırlanırken, Kadir Gecesi'nde okunması tavsiye edilen dua ve anlamı da merak konusu oldu. Peki, Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte Kadir Gecesi Duası Türkçe okunuşu ve anlamı...

        Giriş: 16.03.2026 - 21:25
        İslam inancında “bin aydan daha hayırlı” olarak kabul edilen Kadir Gecesi, bu yıl 16 Mart Pazartesi günü idrak ediliyor. Ramazan ayının 26’ncı gününü 27’ye bağlayan bu mübarek gece, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı zaman dilimi olarak büyük bir manevi önem taşıyor. Bu özel geceyi ibadet ve dua ile geçirmek isteyen Müslümanlar, özellikle Kadir Gecesi’nde okunması tavsiye edilen duanın Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamını araştırmaya başladı. Peki Kadir Gecesi duası nedir ve anlamı neyi ifade eder? İşte merak edilenler...

        KADİR GECESİ DUASI OKUNUŞU

        Kadir gecesinde okunması en çok tavsiye edilen dua, Hz. Muhammed'in öğrettiği şu duadır:

        “Allahümme inneke afüvvün tuhibbü’l-afve fa’fü annî.”

        KADİR GECESİ DUASI ARAPÇA YAZILIŞI

        اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

        KADİR GECESİ DUASI TÜRKÇE ANLAMI

        “Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet.”

        KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

        Bismillahirrahmânirrahîm.

        İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

        Ve ma edrake ma leyletülkadr

        Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

        Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

        Selamün hiye hatta matle'ılfecr

        KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

        Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

        Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

        Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

        Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

        Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

        O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

        KADİR GECESİ DUASI VE ANLAMI

        Kadir gecesi, Ramazan ayının son on gününde yer alır ve Ramazan'ın 27. gecesi olarak kabul edilir. İşte Kadir gecesi duasının okunuşu ve anlamı:

        Kadir Gecesi Duası Okunuşu (Arapça): اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

        Kadir Gecesi Duası Anlamı (Türkçe): "Allah'ım, sen affedicisin ve affetmeyi seversin, o halde beni affet."

        Kadir gecesi duası, Allah'a af dilemek ve günahlardan arınmak için okunan bir duadır. Kadir gecesi, özel bir gece olduğuna inanıldığından, bu gece yapılan duaların ve ibadetlerin daha fazla kabul edildiğine inanılır. Bu dua, kişinin günahlarının affedilmesini ve Allah'ın rahmetine erişmesini dilemek için okunur. Kadir gecesi duası, samimi bir kalple ve derin bir imanla okunduğunda, Allah'ın affına ve merhametine nail olma niyetiyle yapılan bir ibadettir.

        KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUA

        Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Kadir Gecesi'nde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî) duasını okurdu. Kadir Gecesi duasının anlamı 'Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle'

        KADİR GECESİ OKUNACAK DUA NEDİR?

        -Hz. Aişe bir gün Peygamberimize:

        Ya Resullullah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?

        Şöyle buyurdu:

        – Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni. (Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

        Bu duayla birlikte, Fatiha, Nas gibi Kur'andan bilinen tüm dualar okunabilir.

