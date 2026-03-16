Kadir Gecesi ile ilgili hadisler nelerdir? Peygamberimizin Kadir Gecesi ile ilgili hadisleri ve duaları
Kadir Gecesi ile ilgili hadisler merak ediliyor. Bu gece, Ramazan ayının son 10 günü içinde yer alır ve Kur'an'da "bin aydan daha hayırlı" olduğu belirtilir. Peki Kadir Gecesi ile ilgili hadisler nelerdir?
Kur’an’daki Kadir Suresi’nde bu gecenin, bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilir. Yani bu gecede yapılan ibadetlerin sevabı çok büyüktür. Kadir Gecesi, Müslümanlar için Allah’ın rahmetinin çok yoğun olduğuna inanılan, ibadet ve dua ile geçirilmesi tavsiye edilen çok değerli bir gecedir.
KADİR GECESİ İLE İLGİLİ HADİSLER
“Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn, 175
Aişe (r.anha), Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’e: “–Ey Allah’ın Resûlü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sormuş, Efendimiz (s.a.v.) de:
اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي
“«Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!» diye dua et!” buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)
Kadir Gecesi, Ramazan'ın son on gününün tek gecelerinde veya özellikle 27. gecesinde aranan, Kur'an'ın indirildiği ve bin aydan hayırlı olan mübarek bir gecedir. Hz. Peygamber (s.a.v.), inanarak ve sevabını Allah'tan umarak bu geceyi ibadetle (namaz, zikir, dua) ihya edenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağını müjdelemiştir.
Kadir Gecesi'nde özellikle tövbe istiğfar, Kur'an okuma, kaza ve nafile namaz kılma tavsiye edilir.