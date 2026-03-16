        Kadir Gecesi ile ilgili hadisler nelerdir? Peygamberimizin Kadir Gecesi ile ilgili hadisleri ve duaları

        Kadir Gecesi ile ilgili hadisler nelerdir? Peygamberimizin Kadir Gecesi ile ilgili hadisleri ve duaları

        Kadir Gecesi ile ilgili hadisler merak ediliyor. Bu gece, Ramazan ayının son 10 günü içinde yer alır ve Kur'an'da "bin aydan daha hayırlı" olduğu belirtilir. Peki Kadir Gecesi ile ilgili hadisler nelerdir?

        Giriş: 16.03.2026 - 00:30
        Kur’an’daki Kadir Suresi’nde bu gecenin, bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilir. Yani bu gecede yapılan ibadetlerin sevabı çok büyüktür. Kadir Gecesi, Müslümanlar için Allah’ın rahmetinin çok yoğun olduğuna inanılan, ibadet ve dua ile geçirilmesi tavsiye edilen çok değerli bir gecedir.

        KADİR GECESİ İLE İLGİLİ HADİSLER

        “Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn, 175

        Aişe (r.anha), Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’e: “–Ey Allah’ın Resûlü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sormuş, Efendimiz (s.a.v.) de:

        اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

        “«Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!» diye dua et!” buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)

        Kadir Gecesi, Ramazan'ın son on gününün tek gecelerinde veya özellikle 27. gecesinde aranan, Kur'an'ın indirildiği ve bin aydan hayırlı olan mübarek bir gecedir. Hz. Peygamber (s.a.v.), inanarak ve sevabını Allah'tan umarak bu geceyi ibadetle (namaz, zikir, dua) ihya edenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağını müjdelemiştir.

        Kadir Gecesi'nde özellikle tövbe istiğfar, Kur'an okuma, kaza ve nafile namaz kılma tavsiye edilir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        Beşiktaş'ın deplasman performansı iç sahayı geçti!
        Beşiktaş'ın deplasman performansı iç sahayı geçti!
        15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!
        15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!
        "Sergen Yalçın'a soyunma odasında serum bağlandı!"
        "Sergen Yalçın'a soyunma odasında serum bağlandı!"
        Bursa'da çiflik alevlere teslim oldu
        Bursa'da çiflik alevlere teslim oldu
        Beşiktaş ikinci yarıda açıldı!
        Beşiktaş ikinci yarıda açıldı!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber
        İlber