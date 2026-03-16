        Haberler Bilgi Yaşam Kadir Gecesi namazı ne zaman ve saat kaçta kılınır? Kadir gecesi namazı saat kaçta başlar ve biter? Kadir Gecesi namazı saati 2026

        Kadir Gecesi namazı saat kaçta ve ne zaman kılınır? Kadir gecesindeki namaz kaçta başlar ve biter? Kadir Gecesi namazı saati 2026

        Bu sene Kadir Gecesi 16 Mart Pazartesi günü idrak edilecek. İslam'da manevi değeri yüksek olan bu gece, Müslümanlar için günahlarından arınma ve Allah'a olan kulluklarını derinlemesine yerine getirme fırsatıdır. Peki Kadir Gecesi namazı saat kaçta ve ne zaman kılınır? Kadir gecesindeki namaz kaçta başlar ve biter?

        Giriş: 16.03.2026 - 00:30
        İslam inancına göre Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilir. 2026 yılında bu tarih 16 Mart Pazartesi gününe denk geliyor. Peki Kadir Gecesi namazı saat kaçta ve ne zaman kılınır? Kadir gecesindeki namaz kaçta başlar ve biter?

        KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

        Kandil namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, Kadir Gecesi'nde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.

        Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

        KADİR GECESİ'NDE KAÇ REKAT NAMAZ KILINIR VE NASIL NİYET EDİLİR?

        Kadir Gecesi'nde 4 rekat veya 12 rekat namaz kılınır.-“Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle… Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye (topluluğa) ilhak eyle… Allahu Ekber.

        KADİR GECESİ NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

        Vakitler akşam ezanının okunmasıyla girer ve akşam ezanının okunmasıyla başlar. Mübarek geceler akşamla başlayıp imsak vaktine kadar devam eder. Bir gün akşam ezanı ile başlayıp akşam ezanında sona erer.

