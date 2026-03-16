Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Kadir Gecesi'nde abdestsiz zikir çekilir mi? Diyanet bilgisi ile Kadir Gecesi'nde abdestsiz tesbih ve zikir yapılır mı?

        Kadir Gecesi'nde abdestsiz zikir çekilir mi?

        Kadir Gecesi ile birlikte milyonlarca Müslüman bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek istiyor. Bu kapsamda; özellikle "Kadir Gecesi'nde abdestsiz zikir çekilir mi?", "Abdestsiz tesbih çekilir mi?" ve "Abdestsiz Kur'an okunur mu?" soruları sıkça araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, abdestsiz yapılabilecek ibadetlerle ilgili merak edilen konulara açıklık getirdi. İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2026 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İslam alemi için büyük öneme sahip olan Kadir Gecesi'nde ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar, bazı dini konular hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle abdestsiz ibadet edilip edilemeyeceği konusu en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki Kadir Gecesi'nde abdestsiz zikir çekilir mi, tesbih yapılır mı ve Kur'an okunabilir mi? Diyanet İşleri Başkanlığı bu sorulara dair önemli açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde...

        2

        ABDESTESİZ TESBİH ÇEKİLİR Mİ?

        Tesbih çekip Allah'ı zikrederken abdestli olmak şart değildir.

        3

        ABDESTESİZ ZİKİR YAPILIR MI?

        İslam alimlerine göre zikir her an yapılmakla birlikte özel zikirleri yaparken de abdestli olmak şartı aranmamaktadır.

        4

        ABDESTSİZ KUR'AN OKUNUR MU VE DİNLENİR Mİ?

        Kur’ân-ı Kerîm’in, ezberden abdestsiz okunabileceği konusunda bir ihtilaf yoktur. Bununla beraber, Allah kelamı olduğundan, ezberden okunduğunda da abdestli olunması, bazı âlimler tarafından tavsiye edilmiştir (Nevevî, el-Mecmû‘, 2/69). Ancak Kur’ân’a abdestsiz olarak dokunulamayacağı ve Kur’ân’ın abdestsiz taşınamayacağı konusunda mezhepler ittifak etmiştir (bkz. Merğinânî, el-Hidâye, 1/33; Nevevî, el-Mecmû‘, 2/65; İbn Kudâme, el-Muğnî, 1/59). İbn Kudâme bu konuda Dâvud ez-Zâhirî’den başka muhalif olanın bilinmediğini ifade etmektedir (İbn Kudâme, el-Muğnî, 1/59). Bu görüşün delili “Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir.” (el-Vâkı‘a, 65/79) âyetiyle beraber, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Amr b. Hazm’a gönderdiği mektupta yer alan “Kur’ân’a ancak temiz olan dokunsun.” (Muvatta’, Kur’ân, 1 ) hadis-i şerifidir.

        Yukarıda verilen deliller çerçevesinde ilk dönemden itibaren Kur’ân’a abdestsiz olarak dokunulamayacağı konusunda ümmet arasında ortak bir kanaat ve bir nevi amelî sünnet oluşmuştur. Kur’ân’ın Allah kelamı olmasından hareketle, abdestsiz dokunulmaması ona gösterilmesi gereken saygının bir gereği olarak görülmüştür. Bundan dolayı, Kur’ân’ın abdestsiz olarak ele alınmasını ve taşınmasını, eğitim ve öğretim durumunda olduğu gibi ancak mazeret durumlarına hasretmek gerekir.

        5

        ABDESTESİZ YASİN OKUNUR MU?

        Kur’ân-ı Kerîm’in, ezberden abdestsiz okunabileceği konusunda âlimler arasında ihtilaf yoktur. Bununla birlikte Kur’ân, Allah’ın kelâmı olduğu için ezberden okunduğunda abdestli olunması tavsiye olunur (Nevevî, el-Mecmu‘, 2/69).

        Yasin Suresi de Kur'an'da geçen bir sure olduğu için yukarıdaki hüküm Yasin Suresi'nin okunuşu için de geçerlidir.

