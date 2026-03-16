Kadir Gecesi'nde ne oldu, anlam ve önemi nedir? Diyanet ile Kadir Gecesi anlamı, önemi ve faziletleri
Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi, bu yıl 16 Mart Pazartesi bugün idrak ediliyor. Bu sebeple Kadir Gecesi anlamı, önemi ve fazileti gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bu gece Müslümanlar için büyük önem arz ediyor. Çünkü kim Kadir Gecesi'ni, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadetle geçirirse geçmiş günahlarının bağışlanacağına inanılıyor. İşte, Kadir Gecesi anlamı, önemi ve faziletleri ile "Kadir Gecesi'nde ne oldu, İslam'daki yeri nedir?" sorusunun yanıtı...
Kadir Gecesi’nin Ramazan ayının son on gününde gizli olduğuna inanılıyor. Ancak yaygın kanaate göre ayın 27. gecesine tekabül ediyor. Buna göre bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi, bu yıl 16 Mart Pazartesi günü eda ediliyor. Kuran-ı Kerim'in indirildiği gece olarak da bilinen bu mübarek gece için aynı isimli bir sure de bulunuyor. Peki, Kadir Gecesi’nde ne oldu, İslam'daki yeri nedir? İşte, Diyanet ile Kadir Gecesi anlamı, önemi ve faziletleri…
KADİR GECESİ NEDİR?
İslam inancına göre Kadir Gecesi; Kur'an-ı Kerim'in, Allah (c.c) tarafından Cebrail (a.s.) aracılığıyla Hz. Muhammed (s.a.v.)'e vahyedilmeye başlandığı gecedir.
Bu mübarek gece, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu gecenin faziletini belirten müstakil bir sure vardır. Bu surede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:
KADİR GECESİ SURESİ ANLAMI
“Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir (Kadir Suresi, 1-5).”
DİYANET İLE KADİR GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?
Kadir Gecesi Kur'an'da belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an, Ramazan ayında (el-Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (el-Kadr, 97/1). Kadir Gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivâyetler vardır.
Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a (r.a.); İbn Mes’ud’un (r.a.), ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.’” (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179 [762]).
Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.
Kadir Gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 2 [2015-2016]; Müslim, Sıyâm, 205-206 [1165]). Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.
KADİR GECESİ KANDİL Mİ?
Yaygın kanının aksine Kadir Gecesi Kandil değildir.
Kadir Gecesi, Diyanet takvimine göre kandil geceleri (Mevlid, Regaib, Miraç, Berat) arasında sayılmayan, ancak Ramazan ayının içinde yer alan ve "bin aydan daha hayırlı" olduğu Kur'an-ı Kerim'de belirtilen en mukaddes gecedir. Kandil geleneğinden farklı olarak, Kur'an'da doğrudan adı geçen ve Kur'an'ın indirilmeye başlandığı mübarek gecedir.
KADİR GECESİ İBADETLERİ
Hak dostları namaz borcu olanların mübarek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.
- Kur’an-ı Kerim okumak
- Tevbe istiğfar etmek
- Salat u selam getirmek
- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak
- Allah'ı çokça zikretmek
- Sadaka vermek