Mübarek Kadir Gecesi, Kur'ân-ı Kerim'in inmeye başladığı Ramazan ayı'nın 27. gecesidir. İslâm'da en kutsal ve faziletli gece Kadir gecesidir. İslam aleminde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki Kadir Gecesi ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi'nin önemi nedir? İşte 2019 Diyanet dini günler takvimi...
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 2019 dini günler takviminde Ramazan ayının 26. gününe denk gelen 31 Mayıs 2019 Cuma günü, Kadir Gecesi idrak edilecek.
KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ
Diyanet resmi kaynaklarından alınan bilgiye göre; Peygamber efendimiz (s.a.v) daha önceki ümmetlerden bin sene cihad eden insanları düşünüp, benim ümmetimin ömrü kısadır, az ibadet ederler diye üzülünce, Allahü teâlâ, (Kadir gecesi senin ve ümmetinindir) buyurup Habibinin kalbini ferahlandırdı. Kadir gecesi, her Ramazan ayında gelir.
Kadir Gecesinin değeri ise Kur'an-ı Kerim'in ilk o gece indirilmeye başlanmasındandır.
Kadir Gecesi, üç ayların sonuncusu olan ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesinin Önemi şu şekilde dile getirilmiştir.
'' Biz Onu (Kur'an-ı Kerim'i) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilirmisin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.O gecede,Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail a.s) her iş için iner dururlar. O gece esenlik,gün ağarıncaya kada sürer.'' (Kadir Süresi 1-5 Ayetler)Kadir gecesinin zamanı
Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan'ın yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir. İslam peygamberi Muhammed Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; "Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" demiştir.
DİYANET 2019 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
HİCRİ TARİHLER
MİLADİ TARİHLER
GÜN
AY
YIL
GÜN
AY-YIL
HAF.GÜN
DİNİ GÜNLER
1
C.EVVEL
1440
07
OCAK-2019
PAZARTESİ
........
1
C.AHİR
1440
06
ŞUBAT-2019
ÇARŞAMBA
........
30
C.AHİR
1440
07
MART-2019
PERŞEMBE
REGAİB KANDİLİ
1
RECEB
1440
08
MART-2019
CUMA
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
26
RECEB
1440
02
NİSAN-2019
SALI
MİRAC KANDİLİ
1
ŞABAN
1440
06
NİSAN-2019
CUMARTESİ
...........
14
ŞABAN
1440
19
NİSAN-2019
CUMA
BERAT KANDİLİ
1
RAMAZAN
1440
06
MAYIS-2019
PAZARTESİ
RAMAZAN BAŞLANGICI
26
RAMAZAN
1440
31
MAYIS-2019
CUMA
KADİR GECESİ
29
RAMAZAN
1440
03
HAZİRAN-2019
PAZARTESİ
AREFE
1
ŞEVVAL
1440
04
HAZİRAN-2019
SALI
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2
ŞEVVAL
1440
05
HAZİRAN-2019
ÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3
ŞEVVAL
1440
06
HAZİRAN-2019
PERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
1
ZİLKADE
1440
04
TEMMUZ-2019
PERŞEMBE
........
1
ZİLHİCCE
1440
02
AĞUSTOS-2019
CUMA
........
9
ZİLHİCCE
1440
10
AĞUSTOS-2019
CUMARTESİ
AREFE
10
ZİLHİCCE
1440
11
AĞUSTOS-2019
PAZAR
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11
ZİLHİCCE
1440
12
AĞUSTOS-2019
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12
ZİLHİCCE
1440
13
AĞUSTOS-2019
SALI
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13
ZİLHİCCE
1440
14
AĞUSTOS-2019
ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
1
MUHARREM
1441
31
AĞUSTOS-2019
CUMARTESİ
HİCRİ YILBAŞI
10
MUHARREM
1441
09
EYLÜL-2019
PAZARTESİ
AŞURE GÜNÜ
1
SAFER
1441
30
EYLÜL-2019
PAZARTESİ
........
1
R.EVVEL
1441
29
EKİM-2019
SALI
........
11
R.EVVEL
1441
08
KASIM-2019
CUMA
MEVLİD KANDİLİ
1
R.AHİR
1441
28
KASIM-2019
PERŞEMBE
........
1
C.EVVEL
1441
27
ARALIK-2019
CUMA
........
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