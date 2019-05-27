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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kadir Gecesi ne zaman hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi'nin önemi ve alametleri nedir?

Kadir Gecesi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İslam inancına göre Kur'an-ı kerim'in Allah tarafından Cebrail Aleyisselam aracılığıyla Hz. Muhammede'e vahyedilmeye başladığı gece olarak kabul edilir. Ramazan ayı içerisinde bulunan Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Peki, Kadir Gecesi ne zaman hangi güne denk geliyor? İşte Kadir Gecesi'nin önemi ve anlamı...

Kadir Gecesi

Kadir Gecesi ne zaman hangi güne denk geliyor? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ramazan-ı şerif ayının 27. gecesi ihya edilecek olan Kadir gecesi için birkaç hadis-i şerif meailinde, Kadir gecesini, ramazanın son on gününün 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi tek gecelerinde veya ramazanın son gecesinde arayın! Sevabını umarak Kadir gecesini ibadetle geçirenin günahları affolur deniliyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019 dini günler takviminde Kadir Gecesi 31 Mayıs 2019 Cuma günü ihya edilecek.

KADİR GECESİ'NDE NELER YAPILMALI?

Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:
1- Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.
2- Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî.)
3- Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.
4- İlmihalden birkaç sayfa okumalı.
5- Az da olsa İslâmiyet’i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.
6- Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.
7- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

KADİR GECESİNİN ALAMETLERİ

Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar.) [Taberani]

(Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır.) [Taberani]

(Kadir gecesi sabahı güneş şuasız olarak doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.) [Müslim]

 

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