Kadir gecesinde yasinden sonra okunacak dualar: Kadir Gecesi Yasin'den sonra okunacak dualar nelerdir?
Kadir gecesinde Yasin'den sonra okunacak dua nedir, sorusu Ramazan ayının son günlerinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ibadetlerin ve duaların en makbul olduğu mübarek gecelerden biri olarak kabul edilir. Din alimlerine göre Yasin Suresi okunduktan sonra Allah'a dua etmek ve tövbe etmek tavsiye edilir. Özellikle Kadir Gecesi gibi mübarek gecelerde Yasin okunduktan sonra yapılan duaların kabul olma ihtimalinin yüksek olduğuna inanılır. 'Peki, Kadir Gecesi Yasin'den sonra okunacak dualar nelerdir? İşte Yasin Duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı...
Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi olan 16 Mart Pazartesi günü idrak edilecek. İslam alemi, Kadir Gecesi, Berat Kandili, Miraç Kandili ve Mevlid Kandili gibi mübarek gecelerde Yasin Suresi okuyarak dua eder. Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla İslam Peygamber, Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Peki, Kadir Gecesi Yasin'den sonra okunacak dua nedir? İşte Kadir gecesinde yasinden sonra okunacak dualar...
Kadir Gecesi’nde Yasin’den sonra okunacak dua nedir?
Yasin’den sonra okunabilecek en yaygın dualardan biri şu şekildedir:
Yasin’den sonra okunacak dua (Arapça)
“Allahümmeğfir lena ve li valideyna ve li cemi’il müminine vel müminat.”
Türkçe okunuşu
Türkçe okunuşu: "Allahümmeğfir lena ve li valideyna ve li cemî'il müminîne vel müminât."
Anlamı
“Allah’ım! Bizi, anne ve babamızı ve bütün mümin erkek ve kadınları bağışla.”
Kadir Gecesi’nde Yasin okumanın fazileti
İslam alimlerine göre Yasin Suresi, Kur’an-ı Kerim’in en faziletli surelerinden biri olarak kabul edilir. Bu nedenle Müslümanlar özellikle Kadir Gecesi, Berat Kandili, Miraç Kandili ve Mevlid Kandili gibi mübarek gecelerde Yasin Suresi okuyarak dua eder.
Yasin Suresi okunduktan sonra yapılan duaların Allah katında kabul olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edilir.
Kadir Gecesi’nde okunabilecek diğer dualar
Kadir Gecesi’nde Yasin okuduktan sonra şu dualar da okunabilir:
Estağfirullah el azim ve etubu ileyh (Tövbe duası)
Allahümme inneke afüvvün tuhibbü’l afve fa’fu annî
La ilahe illallah vahdehu la şerike leh
Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber
Bu zikir ve dualar Kadir Gecesi’nde en çok okunan ibadetler arasında yer alır.
KADİR GECESİ’NDE OKUNACAK DUALAR NELER?
1. Kadir Gecesi Duası
Bu gece için özel bir dua vardır. Bu dua, Hazreti Aişe'nin rivayet ettiği şekilde şöyle okunabilir:
Dua:
"Allahümme inneke afüvvün tühibbü’l-afve fa’fu annî."
Anlamı: "Allah'ım! Sen affedicisin, affı seversin, o halde beni affet."
Bu dua, Kadir Gecesi'nde yapılan en yaygın dualardan biridir. Bu dua, gece boyunca tekrarlanabilir.
2. İhlas Suresi ve Fatiha Suresi Okunması
Kadir Gecesi'nde, özellikle İhlas Suresi ve Fatiha Suresi çok kıymetli kabul edilir. İhlas Suresi'nin 3'lü, 7'li, 11'li veya 21'li gibi rakamlarla okunması önerilir. Bu sureler, Allah’a yakınlaşmayı sağlayan önemli surelerdir.
İhlas Suresi (112. Sure):
"De ki: O Allah, bir tektir. Allah Samed'dir. Doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey O'na denk değildir."
Fatiha Suresi (1. Sure):
"Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Rahman ve Rahim'dir. Din gününün sahibidir. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil."
3. Zikir ve Tesbih
Kadir Gecesi'ni değerlendirmek için Allah’ı zikretmek çok önemlidir. "Subhanallah", "Elhamdülillah", "Allahu Ekber" gibi kelimelerle sürekli zikir yapılabilir. Bu zikirlerin de sayılı bir şekilde yapılması önerilir, örneğin 33 defa "Subhanallah", 33 defa "Elhamdülillah" ve 34 defa "Allahu Ekber" denebilir.
4. Salavat-ı Şerife
Peygamber Efendimiz'e (S.A.V.) salavat getirmek de çok sevaplı bir eylemdir. Kadir Gecesi'nde sık sık salavat okumak, Allah katında büyük bir mertebe kazandırır.
Salavat-ı Şerife:
"Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed."
Anlamı: "Allah’ım, Muhammed'e ve onun ailesine salat eyle."
5. Rabbena Duaları
Kur'an’da yer alan Rabbena (Ey Rabbimiz) duaları da Kadir Gecesi’nde okunması faydalı dualardandır. Bu dualar, hem bireysel hem de toplumsal dualardır ve Allah’tan af ve mağfiret dilemek için çok etkilidir.
Rabbena Duaları:
"Rabbena la tuzîkûlûbena ba'de izh hadeytânâ ve hablena min ledünke rahmaten inneke ente'l-vehab." (A'raf, 7: 23)
Anlamı: "Ey Rabbimiz! Kalbimizi hidayetle sabit kıl, bize katından rahmet ver. Şüphesiz ki Sen çok veren ve ihsan eden Sensin."
6. Bismillah ve Ayetel Kürsi
Ayetel Kürsi, Kadir Gecesi’nde okunan en önemli ayetlerden biridir. Bu ayet, Allah’ın kudretini ve büyüklüğünü anlatan bir ayettir ve sıkça okunmalıdır.
Ayetel Kürsi (Bakara, 2:255):
"Allah! O’ndan başka ilah yoktur, diri ve her şeyin üzerine hüküm süren O’dur. O’nu ne bir uyuklama tutar, ne de uyku. Göklerde ve yerlerde olanların hepsi O’na aittir. O’nun izni olmadan, katında şefaat edecek kimdir? O, geçmişi ve geleceği bilir; onlar ise, O’nun dilediği kadarını bilirler. O’nun kürsüsü, gökleri ve yeri kapsamaktadır. Onları korumak O’na ağır gelmez. O, yücedir, büyüktür."
Kadir Gecesi, tüm müminler için fırsatla dolu bir gecedir. Bu geceyi dua, zikir, salavat ve Kur’an okumakla değerlendirmek büyük sevap getirir.