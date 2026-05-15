Kadir İnanır yoğun bakıma alındı

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır, dün gece saatlerinde aniden fenalaştı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, yakınlarının durumu fark etmesi üzerine ünlü sanatçı hızla Beşiktaş'ta hastaneye kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan İnanır’ın, doktorların kontrolü sonrası yoğun bakım servisine alındığı belirtildi.

Ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin hastaneden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

UZUN SÜRE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Kadir İnanır, geçtiğimiz yıl yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle uzun süre tedavi görmüştü. 24 Mart 2024 tarihinde beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan sanatçı, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Aylar süren tedavi sürecinin ardından taburcu edilen İnanır’ın, daha sonra gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden tedavi gördüğü öğrenilmişti.

Yaklaşık bir yıldır fizik tedavi süreci devam eden usta oyuncunun, zaman zaman yakın dostlarıyla bir araya geldiği görüntüler kamuoyuna yansımıştı. Son olarak sanatçı dostu Coşkun Sabah ile çekilen fotoğrafı gündem olmuştu.

Dün gece yeniden rahatsızlanan Kadir İnanır’ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Sanat camiası ve sevenleri ise gelecek iyi haberi bekliyor.