        Kadir İnanır yoğun bakıma alındı

        Kadir İnanır yoğun bakıma alındı

        Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır, dün gece yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ünlü sanatçı, gece saatlerinde fenalaştı. İnanır'ın, hastanede yapılan ilk müdahelenin ardından yoğun bakıma alındığı öğrenildi

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 17:15 Güncelleme:
        Yoğun bakıma alındı

        Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır, dün gece saatlerinde aniden fenalaştı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, yakınlarının durumu fark etmesi üzerine ünlü sanatçı hızla Beşiktaş'ta hastaneye kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan İnanır’ın, doktorların kontrolü sonrası yoğun bakım servisine alındığı belirtildi.

        Ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin hastaneden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

        UZUN SÜRE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

        Kadir İnanır, geçtiğimiz yıl yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle uzun süre tedavi görmüştü. 24 Mart 2024 tarihinde beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan sanatçı, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Aylar süren tedavi sürecinin ardından taburcu edilen İnanır’ın, daha sonra gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden tedavi gördüğü öğrenilmişti.

        Yaklaşık bir yıldır fizik tedavi süreci devam eden usta oyuncunun, zaman zaman yakın dostlarıyla bir araya geldiği görüntüler kamuoyuna yansımıştı. Son olarak sanatçı dostu Coşkun Sabah ile çekilen fotoğrafı gündem olmuştu.

        Dün gece yeniden rahatsızlanan Kadir İnanır’ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Sanat camiası ve sevenleri ise gelecek iyi haberi bekliyor.

        Kalp masajı yaptığı arkadaşı bekliyordu, iki esnaftan acı haber geldi

        Kalp krizi geçiren arkadaşını hastaneye yetiştirmek için zamanla yarışan Bülent Şen, iyi haber beklediği hastane bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Manisa'nın sevilen iki esnafı, yaklaşık 15 dakika arayla yaşama veda ederken, yıllara dayanan dostlukları aynı gün son buldu. (İHA)

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        "Necati bir umut evlenmemizi bekliyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
