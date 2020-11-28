Kadıralak Yaylası'nda 120 yıllık ağaçlardan orman gençleştirme çalışmaları yapıldı

AA

İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki yaylada, Trabzon Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Tonya İşletme Şefliğince orman köylülerine ladin ağaçlarından toplatılan tohumlar, yeniden doğaya bırakıldı.

Ziyaretçilerine kartpostallık görüntüler sunan, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenleri cezbeden ormanda yürütülen gençleştirme çalışmaları kapsamında tohumlar, orman köylüsüne ekonomik gelir sağlarken, doğaya da katkıda bulunuyor.

Trabzon Orman İşletme Müdür Yardımcısı Sıddık Aydın, AA muhabirine, müdürlük olarak 2020 yılı içerisinde 118 hektar tabii gençleştirme sahasını tamamlamayı planladıklarını belirterek, bu çalışmaları yıl sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Aydın, Tonya İşletme Şefliği bünyesinde bulunan 120 yaşındaki ağaçlardan toplanan tohumlarla gençleştirme çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, "Bundan sonraki süreçte birkaç yıl daha doğal olarak dökülen tohumlarla birlikte sahamız desteklenecek. Elde edeceğimiz genç fidanların da bakımını yaparak, ormanı sahada yeniden korumuş olacağız. Ayrıca doğal gençleştirmenin yanında suni gençleştirme de yapmaktayız." dedi.

Ormanın 10 hektarlık bölümünde gençleştirme çalışması yürüttüklerini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Doğal yöntemlerle doğada oluşan tohumları, orman köylülerine toplatmaktayız. Orman köylüsü buradan ekonomik gelir elde etmekte. Toplanan tohumları doğayı taklit ederek, özel bir yöntemle kozalaklardan ayrıştırıyoruz. Tohumu çıkarıp, aynı yıl yeniden sahaya serpiyoruz. Kozalak toplama tüm Türkiye'de bir sektör haline geldi. Özellikle de fıstık çamı kozalağından büyük bir gelir elde edilmektedir. Beceri gerektiren bir iş olduğu için orman köylüsü önemli gelir elde etmektedir. Öte yandan çimlenen tohumların bakımları yaklaşık 6 yıl daha orman köylüleri tarafından yapılacak. Karadeniz Bölgesi'nde orman ağaçlandırmalarında kayın, ladin, sarı çamdan kozalak toplatıyoruz. Orman köylüsü, ormanla birlikte kalkınıyor."

Aydın, ladin kozalaklarının ekim ayında tohumlarını toprağa düşürdüğünü anlatarak, "Biz de çalışmalarımızı ona göre planlıyoruz. Alanın bakımlarını yaparak, tohumları toprakla buluşturuyoruz. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde sonbahar dikimlerinin daha elverişli olduğunu gözlemliyoruz." diye konuştu.

- "Her ağaç türü için en verimli olduğu yaş belirleniyor"

Ormanların yaş sınıfları metoduna göre işlendiğini dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

"Burada çalışmayı yapan arkadaşlarımız ağaçların yaşlarını ölçüyor. Her ağaç türü için en verimli olduğu yaş belirleniyor. Buradaki ladin ağaçlarımızın en verimli olduğu yaş 120'dir. Bu yaştan sonra ekonomiye katkısı ve büyümesi yavaşlıyor. Bu ağaçları tohum üretme kabiliyetinde kullanarak, gençleştirme için ayrıştırıyoruz. Ormanları yenileyerek, ömrünü daha da artırmayı amaçlıyoruz."

Tonya Orman İşletme Şefi Evşen Beray Kocapınar da Kadıralak Yaylası'nın yerli ve yabancı turistler tarafından doğal güzelliğiyle bilindiğini vurgulayarak, "Doğaya ve yeşile katkı sağlamak amacıyla gençleştirme çalışmaları yaparak, doğal gen yapısına sahip ormanlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

- "10 hektarlık alanda 40 kilogram tohum ve kozalak takviyesi yaptık"

Kocapınar, tohumlama yapılacak sahanın hazırlığına 5 yıl önce başladıklarına işaret ederek, "Amacımız sahada sağlıklı ve kaliteli ağaçlar elde edebilmek. 10 hektarlık alanda 40 kilogram tohum ve kozalak takviyesi yaptık. Yüzyıllardır hayatta kalan bir ormanın devamlılığını sağlamak için tohumlama çalışmasını gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz Bölgesi'nde 120 yıl boyunca yaşayabilme özelliğine sahip ladin ağaçlarının yörede oldukça yoğun olduğunu dile getiren Kocapınar, ağaçların bölgeye ekolojik ve ekonomik olarak katkı sağladığını belirtti.

Kocapınar, tohumların çimlenerek büyümesinin gelecek yıl bahar döneminde gerçekleşeceğini ifade ederek, bakımlarını da özenle takip edeceklerini kaydetti.