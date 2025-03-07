Kadriye Teyze ve İsmet Dede'nin yüzleşmesinde ikinci perde

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında, Kadriye Teyze ve İsmet Dede arasındaki tartışma büyüyor.

75 yaşındaki Kadriye Teyze, 58 yıllık evliliği bitirmekte kararlıyken, İsmet Dede evliliğe bir şans daha verilmesini istiyor.

İSMET DEDE GÜLLERLE GELDİ, KADRİYE TEYZE YİNE İSTEMEDİ

İsmet Dede, stüdyoya elinde bir buket çiçekle gelince stüdyo karıştı. Didem Arslan Yılmaz, bu sürprize çok sevindi. Ancak sevinmeyen tek kişi Kadriye Teyze oldu.

Didem Arslan Yılmaz, çiftin akıbetini sosyal medyaya sordu. Yapılan ankette, yüzde 60 “Boşanmasınlar.” derken, yüzde 40 “Boşansınlar.” dedi. 75 yaşındaki çiftin ne karar vereceği merak konusu.