Kaf-Kaf, Beşiktaş’tan genç oyuncuyla anlaştı

Yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla başlamak isteyen Karşıyaka, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Transferde daha önce 52 Orduspor’dan orta saha oyuncusu Sefa Küpeli, Belediye Kütahyaspor’dan savunma oyuncusu Erdinç Çepoğlu, Van Spor’dan kaleci Haydar Yılmaz, Kırklarelispor’dan orta saha oyuncusu Emre Keleşoğlu ve Düzcespor’dan forvet oyuncusu Yasin Ozan’ı kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, Beşiktaş’tan da 19 yaşındaki sağ bek oyuncusu Bilal Ceylan’ı kadrosuna kattı. Resmi açıklamanın ise önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Öte yandan Bilal Ceylan, geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor’da kiralık olarak oynamış ve 25 maça çıkma başarısı göstermişti.

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