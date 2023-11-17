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        Haberler Gündem Trafik Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 5 yaralı

        Bartın'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

        Bartın'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 20:00 Güncelleme: 17.11.2023 - 20:00
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        Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 5 yaralı
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        Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Bahçecik köyünde meydana gelen kazada, B.D. (25) idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen İ.Ş. (38) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

        Kazada Fatma Güngör hayatını kaybederken, sürücüler ile araçlarda bulunan yolculardan M.G. (42), R.G (39) ve N.C. (51) yaralandı.

        Bartın ve Karabük'teki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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