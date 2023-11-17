Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 5 yaralı

Bartın'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Bartın'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Bahçecik köyünde meydana gelen kazada, B.D. (25) idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen İ.Ş. (38) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada Fatma Güngör hayatını kaybederken, sürücüler ile araçlarda bulunan yolculardan M.G. (42), R.G (39) ve N.C. (51) yaralandı.
Bartın ve Karabük'teki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.