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        Haberler Gündem İstanbul Kafede yumruk, sokakta bıçak! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kafede yumruk, sokakta bıçak!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İnternet kafede iki grup arasında kavga çıktı. Bıçaklar çekildi ve iki genç feci şekilde yaralandı. O anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine Show Haber ulaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 19:27 Güncelleme: 15.05.2025 - 19:27
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        Kafede yumruk, sokakta bıçak!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İnternet kafede iki grup arasında kavga çıktı.

        Bıçaklar çekildi ve iki genç feci şekilde yaralandı.

        O anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine Show Haber ulaştı.

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