Kafede yumruk, sokakta bıçak!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İnternet kafede iki grup arasında kavga çıktı. Bıçaklar çekildi ve iki genç feci şekilde yaralandı. O anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine Show Haber ulaştı.
Giriş: 15.05.2025 - 19:27 Güncelleme: 15.05.2025 - 19:27
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İnternet kafede iki grup arasında kavga çıktı.
Bıçaklar çekildi ve iki genç feci şekilde yaralandı.
O anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine Show Haber ulaştı.
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