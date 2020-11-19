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Kafeler açık mı, kapalı mı? Kafeler ve Restoranlar çalışma saatleri ve günleri

Yeni koronavirüs kararları kapsamında kafeler ve restoranlara da düzenleme geldi. Yeni kısıtlamaların gelmesiyle birlikte araştırma yapan vatandaşlar; Kafe ve restoranlar kapandı mı? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki Kafeler açık mı, kapalı mı? İşte Kafeler ve Restoranlar çalışma saatleri ve günleri

Kafeler açık mı, kapalı mı? Kafeler ve Restoranlar çalışma saatleri ve günleri

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği koronavirüs önlemleri kapsamında kafeler ve restoranlarla ilgili de önemli kararlar alındı. Yeni İçişleri Bakanlığı genelge ile kafe ve restoranlara da düzenleme getirildi. Peki Restoranlar ve kafeler kapandı mı? Kafeler ve restoranlar hangi günler, saat kaça kadar açık? İşte ayrıntılar...

KAFELER VE RESTORANLAR KAPANDI MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; "Restoran ve kafeler 10.00 ile 20.00 arası açık olacak. Restoranlarda sadece paket servisi yapacak.

İl hıfzısıhha kurulları bu uygulamayı genişletebilecek. Tüm bu hususlanrla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacak. Hep birlikte fedakarlık yaparak inşalah bu salgın müsibetinin üstesinden gelerek sağlıklı ve huzurlu şekilde geleceğe bakacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla bir kez daha sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla..." dendi.

SAATLERİ KISALTILMIŞTI!

Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir. Pazar yeri ve market gibi yerlerde denetimler arttırılacaktır. Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, kaplıca, hamam, internet kafa, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonunda hizmetler saat 22.00'de sona erecektir.

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