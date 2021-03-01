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Kafeler ve restoranlar açıldı mı? Kafeler ne zaman açılacak, tarih belli mi?

Kafeler ve restoranlar açıldı mı? sorusu yeme-içme sektöründe çalışan milyonlarca esnaf ve çalışanın gündeminde. Aşı çalışmalarının başlaması ve vaka sayılarında düşüş yaşanması ile birlikte mekanların açılacağı tarih için 1 Mart işaret edilmişti. Peki Kafeler ne zaman açılacak, tarih belli mi? İşte cevabı...

Kafeler ve restoranlar açıldı mı? Kafeler ne zaman açılacak, tarih belli mi?

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların etkisi günlük yeni vaka sayılarına yansıdı. Her gün biraz daha düşen yeni vaka sayıları sebebiyle kafeler, kıraathaneler ve restoranların ne zaman açılacağı araştırılmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamalarının ardından gözler 1 Mart'ta gerçekleşecek Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara çevrilmişti. Peki Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Türkiye salgınla mücadelede "yerinde karar" dönemine geçerken, Kabine toplantısı sonrası açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme döneminin başlayacağını duyurdu. Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme döneminin başlayacağını duyurdu." dedi.

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Kafe ve restoranlara da değinen Erdoğan şunları söyledi;

Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

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