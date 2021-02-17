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Kafeler ve restoranlar açılıyor mu? Kafeler, restoranlar açılacağı tarih belli mi?

Kafeler ve restoranların ne zaman açılacağına dair vatandaşlar merakla araştırıyor. Koronavirüs önlemleri sonrası vaka sayılarındaki düşüş, beklentileri beraberinde getirdi. Kafelerin açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli bir karar bekleniyor. Peki Kafeler ve restoranlar açılıyor mu? Kafeler ve restoranlar açılacağı tarih belli mi?

Kafeler ve restoranlar açılıyor mu? Kafeler, restoranlar açılacağı tarih belli mi?

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların etkisi günlük yeni vaka sayılarına yansıdı. Her gün biraz daha düşen yeni vaka sayıları sebebiyle kafeler, kıraathaneler ve restoranların ne zaman açılacağı araştırılmaya başladı. Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? 1 Mart'ta kafeler açılıyor mu?

KAFELER RESTORANLAR AÇILIYOR MI?

Kafelerin açılması ile ilgili resmi açıklama Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası belli olacak.

KAFE VE RESTORANLAR İÇİN 30-45-50 KURALI

Uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranların mart ortasından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor. Ancak buralar maskelerin indiği ve bulaşın en fazla arttığı yerler olduğu için zamanlamanın iyi yapılması, kuralların da sert ve net konulması bekleniyor. Planlanan düzenlemede HES koduyla kafe ve restoranlara girilmesi, kapalı alanda yüzde 30, açık alanlarda yüzde 50 doluluk ile 45 dakika oturma süresinin getirilmesi öne çıkıyor.

KAFELER, RESTORANLAR SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

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