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HaberlerGündem3. SayfaKAFESTE ÖLÜM! Son dakika: Engelli genç, parmaklıklara sıkışığ can verdi! VİDEO HABER -
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Akıllara durgunluk veren olay! Demir kafeste öldü!

Antalya'da, insanın kanını donduracak bir olay yaşandı. Manavgat İlçesi'nde zihinsel engelli olduğu iddia edilen 26 yaşındaki Hafize Bakır, ailesi tarafından evlerinin ortasına yaptırılan 1.5 metre yüksekliğindeki demir kafeste hayatını kaybetti. Genç kadının, kafası demir parmaklıkların arasına sıkışmış halde bulunduğu öğrenildi

KAFESTE ÖLÜM! Son dakika: Engelli genç, parmaklıklara sıkışığ can verdi! VİDEO HABER -
Akıllara durgunluk veren olay! Demir kafeste öldü!
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DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Ulukapı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan ve geçirdiği rahatsızlık sonrasında 3 yaşından bu yana zihinsel engelli olan Hafize Bakır, iddialara göre sürekli kendine zarar vermeye başladı.

Hafize Bakır 26 yaşındaydı.

EVİN İÇİNE 1.5 METRE YÜKSEKLİĞİNDE KAFES

DHA'da yer alan habere göre Hafize Bakır'ın kendisine zarar vermemesi için evin içine ailesi tarafından 1.5 metre yüksekliğinde demir kafes yaptırdığı öğrenildi.

BAŞI KAFESİN DEMİRLERİNE SIKIŞTI

Babası Osman Bakır bugün saat 11.00 sıralarında Hafize Bakır'ı, kafesin üst kısmındaki demire başı sıkışmış halde buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENÇ KADINA OTOPSİ YAPILACAK

Yapılan incelemede Hafize Bakır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Hafize Bakır'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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