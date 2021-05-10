Akıllara durgunluk veren olay! Demir kafeste öldü! 0:00 / 0:00

DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Ulukapı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan ve geçirdiği rahatsızlık sonrasında 3 yaşından bu yana zihinsel engelli olan Hafize Bakır, iddialara göre sürekli kendine zarar vermeye başladı.

Hafize Bakır 26 yaşındaydı.

EVİN İÇİNE 1.5 METRE YÜKSEKLİĞİNDE KAFES

DHA'da yer alan habere göre Hafize Bakır'ın kendisine zarar vermemesi için evin içine ailesi tarafından 1.5 metre yüksekliğinde demir kafes yaptırdığı öğrenildi.

BAŞI KAFESİN DEMİRLERİNE SIKIŞTI

Babası Osman Bakır bugün saat 11.00 sıralarında Hafize Bakır'ı, kafesin üst kısmındaki demire başı sıkışmış halde buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENÇ KADINA OTOPSİ YAPILACAK

Yapılan incelemede Hafize Bakır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Hafize Bakır'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.