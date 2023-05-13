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Haberler Gündem 3. Sayfa Kafeteryada silahlı saldırı! Gençlere kurşun yağdırdı
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İstanbul’da kafeteryada silahlı saldırı kamerada

Kağıthane’de bir saldırgan bir kafeteryanın kapısında duran gençlere kurşun yağdırdı. Saldırıya uğrayan iki genç hastaneye kaldırılırken, öte yandan yaralanan gençlerin 42 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kafeteryada silahlı saldırı! Gençlere kurşun yağdırdı
İHA

Kağıthane’de bir saldırgan kafeteryanın kapısında duran iki gence kurşun yağdırdı. Saldırı anı kameralara yansırken, yaralı iki genç hastaneye kaldırıldı. Yaralı iki gencin toplamda 42 adet suç kaydı olduğu öğrenilirken, polis kimliğini tespit ettiği saldırganın peşine düştü.

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde arkadaş olan Mert Parlak (25) ile Samet Yiğiter (25) sokak üzerindeki bir kafeteryaya geldi. İki genç buradan vakit geçirdiği esnada sigara içmek için kapıya çıktı. O esnada yürüyerek kapının önüne gelen bir şahıs, iki gence ateş etmeye başladı. Kurşun yağdıran saldırgan koşarak kaçarken Parlak karnından ve bacağından, Yiğiter ise iki bacağından da yaralandı.

GENÇLERE KURŞUN YAĞDIRDI

Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı gençleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gençlerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan Cemal Yıldız, “Uzaktan gördüğümüz kadarıyla bir şahıs karşı taraftan gelerek 5-6 el ateş edip bir kaçtı. Sonra 2 kişinin yaralandığını gördük. Daha sonra polis ekipleri ve ambulansların onları hastaneye sevk ettiğini biliyoruz. Bel altı yaralandıklarını öğrendik. Olay yerine girmedik ama uzaktan izledik” dedi. Yusuf Yıldız ise, “Dün bu saatlerde şu karşıda oturuyorduk. Buradan maskeli siyah bir arkadaş buraya doğru geldi ve 2 tane arkadaşımıza 4-5 el ateş etti. Sesi duydum. Oradan buraya doğru geldiğimde ikisi de yerde yatıyordu. Ambulans falan geldi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği polisleri, yaralıların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis, saldırganın kimliğini kısa sürede tespit etti. Şahsı yakalamak için çalışmaların sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

YARALILAR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Yaralı gençlerden Mert Parlak’ın 17’si “kasten yaralama” olmak üzere toplamda 34 adet suç kaydı olduğu, Samet Yiğiter’in ise “kasten yaralama” ve “işyerinden hırsızlık” suçlarından toplamda 8 adet kaydı olduğu öğrenildi.

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