Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya'nın merkez Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi Zehra Sokak'taki bir kafede, bugün öğle saatlerinde akılalmaz bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kafede kimlikleri henüz belirlenemeyen ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişi tartışmaya başladı.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri, aracındaki pompalı tüfeği alıp kafede sağa sola rastgele ateş açtı. Kendi imkanlarıyla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.