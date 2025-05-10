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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kafkas engereği ısırdı, yoğun bakımda | Son dakika haberleri

        Kafkas engereği ısırdı, "panzehir" için hastane hastane dolaştı

        Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde çaylık alanda çalışan bir kişi, Kafkas engereği tarafından ısırıldı. Panzehir bulunamayınca hastane hastane dolaşan Oğuz Özten, son olarak Artvin Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayın ardından bölge halkı çaylık alanlarda görülen yılanlara karşı yetkililerden önlem alınmasını ve panzehir stoklarının artırılmasını talep etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 12:35 Güncelleme: 10.05.2025 - 12:35
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        Kafkas engereği ısırdı, yoğun bakımda
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        Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde çaylık alanda çalışan bir kişi, Kafkas engereği tarafından ısırıldı.

        İHA'nın haberine göre, Osmaniye köyünde meydana gelen olayda, çaylık alanda temizlik yapan Oğuz Özten (59), terlikle bahçeye indiği sırada zehirli yılan tarafından ısırıldı. Eşi tarafından fark edilen durum üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Özten'i Kemalpaşa Sağlık Ocağı'na kaldırdı.

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        Burada yapılan müdahalenin ardından panzehirin bulunmaması nedeniyle Hopa Devlet Hastanesi'ne, oradan da Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Özten, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

        Yoğun bakımda 48 saat gözetim altında tutulan Özten'in hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

        Yılanın ısırdığı adamın eşi Sevim Özten (52), "Çay toplarken yılan ısırdı. İlk müdahaleyi ben yaptım. Daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Çok sıcak olduğu için terlikle çıkmıştı. İlk başta akrep sandık. Ayağı şişince yılan olduğunu anladık. Çok şükür şu an durumu iyi" dedi.

        Kadir Başar ise "Kafkas engereği kısa boylu, nadir görülen bir yılan. Nereden çıkacağı belli olmuyor. Eniştem bahçeye terlikle indi, büyük ihtimalle yılanın üzerine bastı. Böyle bir olay ilk kez başımıza geldi" ifadelerini kullandı.

        Olayın ardından bölge halkı çaylık alanlarda görülen yılanlara karşı yetkililerden önlem alınmasını ve panzehir stoklarının artırılmasını talep etti.

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