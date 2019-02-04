Kagawa'da opsiyon var mı? Menajeri açıkladı!

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı maçta 81. dakikada oyuna giren yeni transfer Shinji Kagawa, 3 dakika içinde attığı 2 golle büyük ses getirdi. Siyah-Beyazlı takımın 6 aylığına Dortmund'dan kiraladığı Japon futbolcu ile ilgili 'satın alma opsiyonu' maddesi konusunda ise yaşanan belirsizlik ise taraftarların en çok merak ettiği konuların başında geliyordu.

"KAGAWA KALMAK İSTERSE..."

NTV'ye konuşan Kagawa'nın menajeri Necdet Ergezen, yıldız oyuncunun 'opsiyon' konusuna açıklık getirdi. Ergezen yaptığı açıklamada, Japon futbolcunun kiralık sözleşmesinde opsiyon maddesinin yer almadığını belirterek "Beşiktaş ile yaptığımız kontratta satın alma opsiyonu yok. Fakat Kagawa kalmak isterse Dortmund'un zorluk çıkaracağını sanmıyorum. Sezon sonunda Alman ekibi ile 1 yıl sözleşmesi kalacak. Bu durum Beşiktaş için avantaj olabilir. Eğer Kagawa kalmak isterse iki kulüp bonservis bedeli için görüşüp anlaşma sağlayabilir. Kagawa'nın kararı belirleyici olacaktır" ifadelerini kullandı.