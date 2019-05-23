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KAGİDER'in yeni başkanı Emine Erdem oldu!

KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) 9. Olağan Genel Kurulu'nu 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü gerçekleştirdi. Genel Kurul'un ardından gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu toplantısında, 2019 - 2021 Dönemi KAGİDER Başkanı Emine Erdem seçildi

kagider

Türkiye’de kadın girişimciliğini ve istihdamını, kadının her alanda güçlendirilmesini desteklemek yönünde çalışmalar sürdüren KAGİDER’in (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) 9. Olağan Genel Kurul’u 22 Mayıs Çarşamba günü İstanbul’da gerçekleştirildi.

Genel Kurul’da yapılan seçim sonucunda 2019 - 2021 Dönemi KAGİDER Yönetim Kurulu belirlendi. Buna göre yeni dönemde KAGİDER Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor;

- Asil üyeler; Emine Erdem, Tijen Mergen, Bahar Kayserilioğlu, Ayşegül Özsan, Berrin Kuleli, Esra Bezircioğlu, Güzin İlker, Fisun Usta ve Feyhan Kapralı.

- Yedek üyeler; Ferah Türel, Aytül Erçil, Tülin Yazıcı, Alev Akın, Filiz Yaldız, Bahar Şen, Sezen Sungur Saral, Beylem Leblebici Birsen ve Pınar Akalın.

Derneğin genel kurulunu takiben yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında 2019 - 2021 dönemi KAGİDER Başkanı Emine Erdem seçildi. Başkan Yardımcılığı görevlerine ise Tijen Mergen ve Bahar Kayserilioğlu oy birliği ile seçildiler.

KAGİDER’in yeni başkanı olan Emine Erdem, "Yönetim kurulunda mevcut bütün projelere hassasiyetle odaklanırken, yeni ve önemli çalışmaları da hayata geçireceğiz. Hedeflerimiz arasında kadınların teknolojide güçlenmesi için çalışmak, daha fazla kadın girişimciye ulaşmak, Anadolu’ya açılarak her ilde yeni KAGİDER üyeleri kazanmak, AB hibe projesi kapsamında iş dünyasında 'Kadın İletişim Ağı’nı kurmak, gerek kamu gerekse özel sektörde satın almalarda daha fazla kadının tedarikçiler arasına girmesini sağlamak ve ticaretin kadınları portalını hayata geçirmek yer alıyor. Ayrıca kadın girişimciliği alanında çok önemli olan iki dünya kongresine, AFAEMME ve FCEM kongrelerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz” diye konuştu.

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