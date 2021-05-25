Kağıt Ev dizisinin 6. bölümünde; görgü tanığının, Azra’nın canlı yayınında Mert’i suçlaması üzerine, Mert İnci’yle sevgili olduklarını itiraf etmek zorunda kalır. Kağıt Ev 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kağıt Ev 6. son bölüm...

KAĞIT EV 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kağıt Ev dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

KAĞIT EV 6. SON BÖLÜM

Mert’in itiraflarına Gülsüm’ün tepkisi nasıl olur? Mert Emniyetteki ifadesinde Bülent’e bilgi verirken, kendisini nasıl suçlu durumuna sokar? Issız kayalıklara bırakılan İnci’nin cesedinin bulunmasından sonra Gülsüm evine döner. Gülsüm kızının ölümünden kimi suçlar?

Programında Mert’in suçlanmasına neden olan Azra Cihan’a kendini affettirebilecek mi? Cihan, otuz yıllık karısının babasının bir katil olduğunu öğrenmişti. Bu şokla eve gelen Cihan, Aylin’le nasıl yüzleşecek? Cemre’yi kim neden kaçıracak ve kendini kaçıranları Cemre nasıl zor duruma düşürecek?