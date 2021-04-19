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Kağıt Ev oyuncuları kimler? Kağıt Ev dizisi konusu nedir? Kağıt Ev dizisi nerede çekiliyor?

Kağıt Ev dizisi ilk bölümü ile bu akşam Star TV'de yayınlanacak. Mükemmel bir ailenin tek bir yanlış anlama ile hayatlarının darmadağın olduğu Kağıt Ev dizisi oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Kağıt Ev oyuncuları ve konusu haberimizde...

Kağıt Ev oyuncuları kimler? Kağıt Ev dizisi konusu nedir? Kağıt Ev dizisi nerede çekiliyor?

Kağıt Ev oyuncuları kimler? Kağıt Ev dizisi konusu nedir? Sorusu Star TV izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Fırtına Ailesi'nin hayatını konu alan dram türündeki dizinin başrolünde Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu yer alıyor. Kağıt Ev dizisi her Pazartesi saat 20:00'da yayınlanacak.

KAĞIT EV OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Erdal Beşikçioğlu: Erdal
Nur Fettahoğlu: Aylin Fırtına
Nejat Uygur: Mert
Helin Kandemir: Cemre
Bulut Teker: Melisa
Tuvana Türkay: Azra
Nihal Koldaş: Gülsüm
Can Nergis: Bülent
Bülent Gültekin: Çetin
Tuğçe Aykut: İnci

KAĞIT EV KONUSU NEDİR?

Cihan (Erdal Beşikçioğlu) ve Aylin Fırtına (Nur Fettahoğlu) oğulları Mert (Nejat Uygur),büyük kızları Cemre (Helin Kandemir) ve küçük kızları Melisa (Bulut Teker) ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat yaşamaktadırlar. Kariyerleri, evleri, hayatları kısacası çizdikleri aile tablosu mükemmeldir. Ama bu mükemmel hayatları tek bir yanlış anlama ile darmadağın olur. Fırtına Ailesi’nin hayatı, verdikleri talihsiz bir karar ile bir anda değişecek, yıllarca büyük bir özen ve emekle kurdukları düzenleri ise bir gecede temellerinden sarsılacaktır. Onlar hem çocuklarını hem de ailelerini korumak için her şeyi göze almak zorundadırlar.

KAĞIT EV DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul'da farklı semtlerde çekilmektedir.

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YORUMLAR

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