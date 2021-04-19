Kağıt Ev oyuncuları kimler? Kağıt Ev dizisi konusu nedir? Sorusu Star TV izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Fırtına Ailesi'nin hayatını konu alan dram türündeki dizinin başrolünde Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu yer alıyor. Kağıt Ev dizisi her Pazartesi saat 20:00'da yayınlanacak.

KAĞIT EV OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Erdal Beşikçioğlu: Erdal

Nur Fettahoğlu: Aylin Fırtına

Nejat Uygur: Mert

Helin Kandemir: Cemre

Bulut Teker: Melisa

Tuvana Türkay: Azra

Nihal Koldaş: Gülsüm

Can Nergis: Bülent

Bülent Gültekin: Çetin

Tuğçe Aykut: İnci

KAĞIT EV KONUSU NEDİR?

Cihan (Erdal Beşikçioğlu) ve Aylin Fırtına (Nur Fettahoğlu) oğulları Mert (Nejat Uygur),büyük kızları Cemre (Helin Kandemir) ve küçük kızları Melisa (Bulut Teker) ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat yaşamaktadırlar. Kariyerleri, evleri, hayatları kısacası çizdikleri aile tablosu mükemmeldir. Ama bu mükemmel hayatları tek bir yanlış anlama ile darmadağın olur. Fırtına Ailesi’nin hayatı, verdikleri talihsiz bir karar ile bir anda değişecek, yıllarca büyük bir özen ve emekle kurdukları düzenleri ise bir gecede temellerinden sarsılacaktır. Onlar hem çocuklarını hem de ailelerini korumak için her şeyi göze almak zorundadırlar.

KAĞIT EV DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul'da farklı semtlerde çekilmektedir.