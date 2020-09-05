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Kağıthane'de tekerleği çöken yola giren kamyonet elbirliğiyle kurtarıldı

İstanbul Kağıthane'de yolda çökme oldu. Bu sırada yoldan geçen kamyonetin tekerleği çöken yola girince kamyonet askıda kaldı. Kamyonet iş makinası ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı

Kağıthane
DHA

Kaza Ortabayır Mahallesi Meydan Sokak'ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 34 BE 3698 plakalı kamyonet sürücüsü Çay sokaktan Meydan sokağa dönüş yaptığı sırada kamyonetten ses geldi. Aracından inen sürücü yolun çöktüğünü ve aracının askıda kaldığını gördü. Durum ekiplere bildirildi.

Olay yerine gelen kepçe ve vatandaşların yardımı ile kamyonet bulunduğu yerden kurtarıldı. Kamyonetin sahibi Yıldıray Karaman "Dönüşte, araç dönerken yol birden bire çöktü. Araç içinde kaldı. Arabam zarar gördü." dedi


Yoldaki çukur kumla kapatıldı. Yol trafiğe tekrar açıldı.

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