Kağıthane’de iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı - İSTANBUL

Edinilen bilgiye göre Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi'ne 2 ayrı araçla gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, buradaki bir iş yerine silahla ateş açtı. Olayda iş yerinde bulunan 3 kişi yaralandı.Zanlılar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.Olayın ardından polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR