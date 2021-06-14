Kahraman Babam dizisinde; bir baba ve kızının duygu dolu hikayesi ekrana taşınıyor. Kahraman Babam'ın bu akşam ekrana gelecek bölümünde; Uğur karısının canına kast ettiğini düşündüğü adamlara çok yaklaşmıştır. Peşinde olduğu Nazım’ın ani ölümüyle beraber suç üzerine kalır. Aynı anda hem intikam hem de kızına verdiği söz arasında kalan Uğur, parkta onu bekleyen Yonca ve Ömrüm’e yetişebilecek midir?

KAHRAMAN BABAM DİZİSİNİN KONUSU

Etrafındaki herkese hükmetmeye alışık olan Yavuz, Furkan’ın tedavisi konusunda Menekşe’ye çeşitli emirler verir ve ummadığı bir tepkiyle karşılaşır. Bir yandan herkesten gizli bir aşk yaşayan İlker ve Menekşe’yi kötü bir sürpriz beklemektedir.

Kız kardeşinin ölümünü Uğur’a yükleyen Cem, şimdi de Ömrüm’ün aynı şeyleri yaşamasını istememektedir. Cem ve Uğur büyük bir yüzleşme yaşayacaktır. Bütün bu çatışmaların içinde Uğur ve Cem kendilerini bekleyen zorlu vakada her şeye rağmen birlikte hareket edip, başarılı olmak zorundadırlar. Karısının katiline ulaşmak için canını vermeye hazır olan Uğur sınırlarını zorlayacak ve Yonca’yla karşı karşıya gelecektir.

KAHRAMAN BABAM DİZİSİ OYUNCULARI

‘Kahraman Babam’ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim bir araya geliyor.