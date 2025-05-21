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        Haberler Gündem Kahraman köpek 'Bob' öldü

        Kahraman köpek 'Bob' öldü

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, AKUT ekibinin eğitimli arama kurtarma köpeği olan 12 yaşındaki 'Bob' öldü. Bob isimli köpek, bugüne kadar birçok afette görev alıp, sayısız yaşamın kurtarılmasına yardımcı olduğu için 'kahraman köpek' lakabıyla anılıyordu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 21:39 Güncelleme: 21.05.2025 - 21:39
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        Kahraman köpek 'Bob' öldü
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        AKUT Kuşadası ekibinin eğitimli arama kurtarma köpeği olan 12 yaşındaki Belçika Malinois cinsi "Bob", 24 Ocak 2020'de merkez üssü Elazığ olan 6,8 ve 30 Ekim 2020'de Ege'de yaşanan 6,9 büyüklüğündeki depremlerde aktif olarak enkazda arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. Böbreklerinde de sorun bulunan Bob, yaşlandığı gerekçesiyle bir süre önce emekliye ayrıldı. Bugüne kadar birçok doğal afette görev alıp, sayısız yaşamın kurtarılmasına yardımcı olduğu için Kuşadası'nda adı bir parka da verilen Bob, bugün öldü.

        Kahraman köpek lakabı verilen Bob'un eğitmeni Tevfik Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beni köpek eğitmeni yapan, üzerimde büyük emeği olan, birlikte sayısız gurur yaşadığım can dostum, yoldaşım Bob. Bu yolda beni hiç yarı yolda bırakmadın. Varlığınla güç buldum, gidişinle eksildim. Seni hiç unutmayacağım. Huzurla uyu güzel kalpli dostum" ifadelerini kullandı.

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