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        Haberler Bilgi Gündem Kahramanmaraş bayram namazı saati: Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

        Kahramanmaraş bayram namazı saati: Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

        Kurban Bayramı gündemdeki yerini alırken, bayram namazı saatleri araştırması da hız kazandı. Diyanet tarafından belirlenen saatlere göre, Kahramanmaraş'ta ne zaman bayram namazı kılınacağı belirlendi. İşte, 2024 Kahramanmaraş Kurban Bayramı namazı saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 12:13 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:13
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        Tüm İslam aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı geldi. Zilhicce ayının 10. gününe denk gelen bayramda cemaat birlikte namaz kılacak. Diyanet İşleri, başta Kahramanmaraş olmak üzere tüm illerin bayram namazı saatlerini açıkladı. Peki, Kahramanmaraş'ta bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte, 2024 Kurban Bayramı Kahramanmaraş namaz vakti...

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        2024 KAHRAMANMARAŞ KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ

        Bayram namazı, bayramın birinci günü olan 16 Haziran 2024 tarihinde kılınacak.

        Kahramanmaraş bayram namazı saati: 05.44

        KAHRAMANMARAŞ NAMAZ SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

        Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa onun için niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

        1.Rekat

        Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

        Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

        Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

        İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

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        2. Rekat

        İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

        Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

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        Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

        Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

        Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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