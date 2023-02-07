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Kahramanmaraş depremde ölenlerin ve yaralananların isimleri açıklandı mı?

Kahramanmaraş depremi son durumu, Afet Koordinasyon Merkezi AFAD tarafından açıklanıyor. Kahramanmaraş'ta 7,7 ve Gaziantep'te 6,4'lük depremler; Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Mersin, Elazığ ve Şanlıurfa olmak üzere pek çok ili de sarstı. Bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü ve yaralı sayıları açıklanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş depreminde ölenlerin ve yaralananların isimleri merak konusu oldu. İşte, Depremde ölen ve yaralanların sayısı ve Kahramanmaraş depreminde son durum...

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  • KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Depremde ölenlerin ve yaralananların isimleri açıklandı mı? Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya depremde ölenlerin sayısı ve isimleri belli oldu mu?

    Türkiye 6 Şubat Pazartesi gece yarası son dakika deprem haberiyle güne başladı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17'de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken saat 04:26'da ise Gaziantep Nurdağı'nda 6,4 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi. Artçı depremler devam ederken saat 14:24 itibarıyla Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Gaziantep depremi ve Kahranmaraş depremi; Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi pek çok ilde hissedildi. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarsan depremde ölü ve yaralı sayıları açıklanmaya devam ediyor. Yetkililerden deprem son durum açıklamaları gelirken gözler "Depremde ölenlerin ve yaralananların isimleri açıklandı mı, kaç kişi öldü ve kaç kişi yaralandı?" sorusuna çevrildi. Gaziantep ve Kahramanmaraş depreminde vefat edenlerin kimliklerinin açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. İşte, Depremde hayatını kaybedenler ve yaralananlar hakkında merak edilenler....
  • KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Depremde ölenlerin ve yaralananların isimleri açıklandı mı? Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya depremde ölenlerin sayısı ve isimleri belli oldu mu?

    KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ SON DURUM!

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

    AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.
  • KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Depremde ölenlerin ve yaralananların isimleri açıklandı mı? Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya depremde ölenlerin sayısı ve isimleri belli oldu mu?

    DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

    Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı.

    Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,7 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi. 
  • KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Depremde ölenlerin ve yaralananların isimleri açıklandı mı? Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya depremde ölenlerin sayısı ve isimleri belli oldu mu?

    GAZİANTEP, ADIYAMAN VE KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM FIRTINASI

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 04.26'da 6,4, saat 04.28'de 6,6; İslahiye ilçesinde saat 04.36'da 6,5, İslahiye ilçesinde saat 04.58'de 5,3; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 05.01'de 5.3; Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.00'te 5,3 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.
  • KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Depremde ölenlerin ve yaralananların isimleri açıklandı mı? Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya depremde ölenlerin sayısı ve isimleri belli oldu mu?

    AFAD ÖLÜ VE YARALI SAYISINI AÇIKLADI!

    AFAD Başkanı Yunus Sezer, 7 Şubat Salı günü saat 04:30'da deprem son durum açıklamasında bulundu. Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 bin 921 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 bin 834 kişinin yaralandığını bildirdi.
  • KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Depremde ölenlerin ve yaralananların isimleri açıklandı mı? Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya depremde ölenlerin sayısı ve isimleri belli oldu mu?

    2 BİN 921 VEFAT, 15 BİN 834 YARALI!

    AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş depremi son duruma ilişkin olarak "2 bin 921 kişi hayatını kaybetmiş durumda. 15 bin 834 yaralımız söz konusu. 65 ülkeden yardım ve destek talebi var.16 bin 400 personelimizle, yabancı personellerle beraber yoğun bir çalışma var. Hem çadır hem barınma ihtiyaçlarını sağlayarak afet bölgesine gönderiyoruz. İnşallah hızlı şekilde havanın müsaade ettiği ölçüde arama kurtarma personellerimizi oraya yönlendirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
  • KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Depremde ölenlerin ve yaralananların isimleri açıklandı mı? Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya depremde ölenlerin sayısı ve isimleri belli oldu mu?

    7 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.
  • KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Depremde ölenlerin ve yaralananların isimleri açıklandı mı? Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya depremde ölenlerin sayısı ve isimleri belli oldu mu?

    EĞİTİME 4 İLDE 2, 6 İLDE 1 HAFTA ARA

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada 4 ilde eğitime 2 hafta, 6 ilde de eğitime 1'er hafta ara verildiğini duyurdu.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz." ifadelerini kullandı.
  • KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Depremde ölenlerin ve yaralananların isimleri açıklandı mı? Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya depremde ölenlerin sayısı ve isimleri belli oldu mu?

    1O İLİ 7,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM VURDU

    Oktay yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "10 ilimizi etkileyen deprem. İlk andan itibaren tüm bakanlarımızla birlikte AFAD'da toplanmaya başladık, gerekli görevlendirmeleri yaptık. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren bire bir depremi takip etmekte ve yönetmektedir. Ekiplerimiz sahada." dedi.
  • KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Depremde ölenlerin ve yaralananların isimleri açıklandı mı? Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya depremde ölenlerin sayısı ve isimleri belli oldu mu?

    CAN KAYBI VE YARALI SAYISI AÇIKLANMIŞTI!

    Kahramanmaraş’ta 912 kişi yaşamını yitirdi, bin 5385 kişi yaralandı, 310 bina da yıkıldı.

    Hatay’da 520 kişi yaşamını yitirdi, 700 kişi yaralandı, bin 278 bina yıkıldı.

    Osmaniye’de 205 kişi yaşamını yitirdi, bin 3 kişi yaralandı, 101 bina yıkıldı.

    Adıyaman’da 20 kişi yaşamını yitirdi, 200 kişi yaralandı, 600 bina yıkıldı.
  • KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Depremde ölenlerin ve yaralananların isimleri açıklandı mı? Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya depremde ölenlerin sayısı ve isimleri belli oldu mu?

    Diyarbakır’da 46 kişi yaşamını yitirdi, 557 kişi yaralandı, 20 bina yıkıldı.

    Şanlıurfa’da 30 kişi yaşamını yitirdi, bin 71 kişi yaralandı, 201 bina yıkıldı.

    Gaziantep’te 309 kişi yaşamını yitirdi, bin 597 kişi yaralandı, 581 bina yıkıldı.

    Kilis’te 13 kişi yaşamını yitirdi, 244 kişi yaralandı, 50 bina yıkıldı.

    Adana’da 58 kişi yaşamını yitirdi, 720 kişi yaralandı, 24 bina yıkıldı.

    Malatya’da 106 kişi yaşamını yitirdi, bin 941 kişi yaralandı, 300 bina yıkıldı. 

    Elazığ’da da 6 binanın yıkıldığı tespit edildi.
  • KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Depremde ölenlerin ve yaralananların isimleri açıklandı mı? Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya depremde ölenlerin sayısı ve isimleri belli oldu mu?

    KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYILARI

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından 912 kişi hayatını kaybetti, 5385 kişi yaralandı. Rakamlar yeni açıklamalarla güncelleniyor.  Kahramanmaraş Valiliği son dakika gelince haberimizde yer alacak.
  • KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Depremde ölenlerin ve yaralananların isimleri açıklandı mı? Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya depremde ölenlerin sayısı ve isimleri belli oldu mu?

    GAZİANTEP DEPREMDE VEFAT EDENLER

    Son açıklanan verilere göre Gaziantep’te 309 kişi yaşamını yitirdi, bin 597 kişi yaralandı, 581 bina yıkıldı.

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gaziantep'te, tarihi kale de hasar gördü.

    Kalenin etrafındaki demir korkuluklar ise çevredeki kaldırımlara dağıldı. Kalenin yanındaki istinat duvarı da çöktü. Bazı burçlarda ise büyük çatlaklar oluştuğu görüldü.

    Öte yandan, kalenin yanında bulunan ve 17. yüzyılda inşa edildiği belirtilen tarihi Şirvani Camisi'nin kubbesi ile doğu istikametindeki duvarı kısmen çöktü.
  • KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Depremde ölenlerin ve yaralananların isimleri açıklandı mı? Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya depremde ölenlerin sayısı ve isimleri belli oldu mu?

    ADANA DEPREMİNDE ÖLEN VE YARALANANLARIN İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?

    Adana Valisi, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem için tüm hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Lütfen binalarımızı terkedip güvenli yerlerde bekleyelim. Başta ana yollarımız olmak üzere yolları açık tutmaya özen gösterelim. İlimizde hissettiğimiz deprem sebebiyle 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarımızda eğitime bir gün ara verilmiştir. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

    İl il açıklanan ilk verilere göre Adana’da 58 kişi yaşamını yitirdi, 720 kişi yaralandı, 24 bina yıkıldı.

     
  • KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Depremde ölenlerin ve yaralananların isimleri açıklandı mı? Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya depremde ölenlerin sayısı ve isimleri belli oldu mu?

    HAYAT DEPREMİNDE SON DURUM

    İl bazında açıklanan ilk verilere göre Hatay’da 520 kişi yaşamını yitirdi, 700 kişi yaralandı, bin 278 bina yıkıldı.
  • KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Depremde ölenlerin ve yaralananların isimleri açıklandı mı? Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya depremde ölenlerin sayısı ve isimleri belli oldu mu?

    MALATYA DEPREMİNDE ÖLENLERİN LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

    7,7'lik depremin en çok hissedilidğ 10 il arasında yer alan Malatya'da edinilen son bilgiye göre, yüzlerce bina yıkıldı. Malatya Valisi Hulusi Şahin tarafından açıklanan ilk veriler şöyle; kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını bildirdi. İl bazında açıklanan son verilere göre ise Malatya’da 106 kişi yaşamını yitirdi, bin 941 kişi yaralandı, 300 bina yıkıldı. 
  • KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Depremde ölenlerin ve yaralananların isimleri açıklandı mı? Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya depremde ölenlerin sayısı ve isimleri belli oldu mu?
  • KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Depremde ölenlerin ve yaralananların isimleri açıklandı mı? Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya depremde ölenlerin sayısı ve isimleri belli oldu mu?
  • KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Depremde ölenlerin ve yaralananların isimleri açıklandı mı? Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya depremde ölenlerin sayısı ve isimleri belli oldu mu?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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