Pençe-Kilit şehidi, son yolculuğuna uğurlandı

IRAK'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz (25), memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

TSK’ya 2 yıl önce katılan ve teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un cenazesi hastane morgundan alınıp Hasancıklı Mahallesi’ndeki baba ocağına götürüldü. Burada dua edilip helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi, tören için Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı’na getirildi. Törene; şehidin ailesinin yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, milletvekilleri, 6'ncı Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, 2’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Törende şehidin kardeşleri tabuta sarılıp gözyaşı döktü.