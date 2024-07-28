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        Kahramanmaraş'ta orman yangını; Fırnız'daki yangın devam ediyor, Kapıçam'daki kontrol altında (6)

        80HEKTARLIK ALAN YANDIKahramanmaraş'ta Fırnız mevkiinde çıkan yangın devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 20:50 Güncelleme: 28.07.2024 - 20:50
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        Kahramanmaraş'ta orman yangını; Fırnız'daki yangın devam ediyor, Kapıçam'daki kontrol altında (6)
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        80HEKTARLIK ALAN YANDI

        Kahramanmaraş’ta Fırnız mevkiinde çıkan yangın devam ediyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yaptığı çalışmalar aralıksız devam ederken, şu ana kadar 80 hektar ormanlık alan yandı. Yangının büyük olması nedeniyle bölgeye 3 helikopter daha sevk edildi. Son takviye ile havadan 6 helikopter ile 2 uçak alevlere su atarak yangını söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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