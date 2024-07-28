Kahramanmaraş'ta orman yangını; Fırnız'daki yangın devam ediyor, Kapıçam'daki kontrol altında (6)

80HEKTARLIK ALAN YANDI

Kahramanmaraş’ta Fırnız mevkiinde çıkan yangın devam ediyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yaptığı çalışmalar aralıksız devam ederken, şu ana kadar 80 hektar ormanlık alan yandı. Yangının büyük olması nedeniyle bölgeye 3 helikopter daha sevk edildi. Son takviye ile havadan 6 helikopter ile 2 uçak alevlere su atarak yangını söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.