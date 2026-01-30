Habertürk
        Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 19:07
        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elbistan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

        Yapılan çalışmalarda, 505 kilogram tütün, 30 bandrolsüz paket tütün ile 2 bin 329 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

