Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        Kahramanmaraş'ta insan ticareti ve fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen insan ticareti ve fuhuş operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 12:31 Güncelleme: 30.01.2026 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta insan ticareti ve fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen insan ticareti ve fuhuş operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube müdürlükleri ekiplerince, kent genelinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, insan ticareti yapmak, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, "masaj salonu" adı altında faaliyet gösterdiği belirlenen 3 iş yeri ile 13 şüpheliye ait 11 ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi.


        Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalar sonucu, kurusıkı tabanca, çok sayıda cinsel içerikli ürün ve 800 bin liraya el konuldu.

        Mağdur durumda olan 12'si Türk vatandaşı, 7'si yabancı uyruklu 19 kadın, koruma altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Bungalov faciası! 3 yaşındaki çocuk can verdi
        Bungalov faciası! 3 yaşındaki çocuk can verdi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Yastıkların içerisinden "Kullan-at" silahları çıktı!
        Yastıkların içerisinden "Kullan-at" silahları çıktı!
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonu: 13 gözaltı
        Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonu: 13 gözaltı
        Bebeğin sırtından tel parçası çıktı
        Bebeğin sırtından tel parçası çıktı
        Kahramanmaraş'ta şehit çocukları için doğum günü programı düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta şehit çocukları için doğum günü programı düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kahramanmaraş'ta bin 422 adet kaçak telefon ele geçirildi
        Kahramanmaraş'ta bin 422 adet kaçak telefon ele geçirildi
        Kahramanmaraş'ta doğal gaz borusunun patlaması sonucu çıkan yangın söndürül...
        Kahramanmaraş'ta doğal gaz borusunun patlaması sonucu çıkan yangın söndürül...