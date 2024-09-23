Kız kardeşler, kendilerine içki almayan çobanı dövüp kameraya kaydetti (3)

Öte yandan, Nail Y. de soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. İfadesinin ardından yaşadıklarını anlatan Nail Y., kardeşlerin hem dövdüklerini hem de küfrettiklerini ancak kendisinin karşılık veremediğini belirterek, “En son kafama değnekle vurunca sopa ortadan yarıldı. Evime zor ulaştım, bayağı dövdüler” dedi.

Kahramanmaraş’ınAndırın ilçesinde Nail Y.'yi sopayla döven Seçil Güngör ve kız kardeşi M.G., sevk edildikleri adliyeye çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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