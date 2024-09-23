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        Kız kardeşler, kendilerine içki almayan çobanı dövüp kameraya kaydetti (3)

        TUTUKLANDILARKahramanmaraş'ınAndırın ilçesinde Nail Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 17:55 Güncelleme: 23.09.2024 - 18:00
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        Kız kardeşler, kendilerine içki almayan çobanı dövüp kameraya kaydetti (3)
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        TUTUKLANDILAR

        Kahramanmaraş’ınAndırın ilçesinde Nail Y.'yi sopayla döven Seçil Güngör ve kız kardeşi M.G., sevk edildikleri adliyeye çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

        'EVİME ZOR ULAŞTIM '

        Öte yandan, Nail Y. de soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. İfadesinin ardından yaşadıklarını anlatan Nail Y., kardeşlerin hem dövdüklerini hem de küfrettiklerini ancak kendisinin karşılık veremediğini belirterek, “En son kafama değnekle vurunca sopa ortadan yarıldı. Evime zor ulaştım, bayağı dövdüler” dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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