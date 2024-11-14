Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)
KONTROLALTINA ALDIKahramanmaraş'ta Ahır Dağı'nda saat 13.
KONTROLALTINA ALDI
Kahramanmaraş’ta Ahır Dağı’nda saat 13.00’te başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yaklaşık 7 hektar orman alanı yangında zarar gördü.
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