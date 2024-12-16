Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'taki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli, 110 gün sonra trafiğe açıldı

        KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat depremlerinin ardından ağustos ayında tavandaki beton bloklarının düşmesi nedeniyle trafiğe kapatılan Aşık Mahzuni Şerif Tüneli, 110 günlük tadilat çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 12:49 Güncelleme: 16.12.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'taki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli, 110 gün sonra trafiğe açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ’ta 6 Şubat depremlerinin ardından ağustos ayında tavandaki beton bloklarının düşmesi nedeniyle trafiğe kapatılan Aşık Mahzuni Şerif Tüneli, 110 günlük tadilat çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

        Kahramanmaraş-Göksun kara yolu üzerinde, Edebiyat Yolu olarak adlandırılan bölümün başlangıcındaki ilk tünel olan Aşık Mahzuni Şerif Tüneli, 6 Şubat depremlerinde hasar aldı. Yapılan incelemeler sonunda uzmanlar, hasarın trafiğe bir engelinin olmadığına karar verdi. Ancak daha sonra yaşanan artçılar ve çevre illerde meydana gelen depremler, 6 Şubat’taki hasarın büyümesine neden oldu ve 28 Ağustos’ta tünelin tavan bloklarında çökmeler meydana geldi. Bunun üzerine tünel trafiğe kapatıldı, trafik akışı da Püren Geçidi’ne yönlendirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bölgeye gönderilen uzman ekip, yaptığı inceleme sonunda, tüneldeki hasarı ve onarımı için yapılması gerekenleri tespit ettikten sonra çalışmalara başlandı.

        Ekiplerin 110 gün süren tadilat çalışmalarının ardından Aşık Mahzuni Şerif Tüneli dün itibarıyla trafiğe açıldı. Tünelin açılmasıyla birlikte trafik akışı da yeniden Edebiyat Yolu’na yönlendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da sahte alkolden 37 can kaybı!
        İstanbul'da sahte alkolden 37 can kaybı!
        Sağlığı tehlikeye düşüren 10 ürün piyasadan toplatılıyor
        Sağlığı tehlikeye düşüren 10 ürün piyasadan toplatılıyor
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        İçeride falçatalı canavar var! Genç kadını yüzünden yaraladı
        İçeride falçatalı canavar var! Genç kadını yüzünden yaraladı
        Bitcoin'den kazancı 362 milyon doları aştı
        Bitcoin'den kazancı 362 milyon doları aştı
        Kara yolunu kapatan sağanak!
        Kara yolunu kapatan sağanak!
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Antarktika değil, Çıldır Gölü
        Antarktika değil, Çıldır Gölü
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Japonya, Norveç, İngiltere ve ABD örnekleri incelenecek
        Japonya, Norveç, İngiltere ve ABD örnekleri incelenecek
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Sağlık durumunda gelişme
        Sağlık durumunda gelişme
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş iş dünyası, depremin ardından sağlanan desteklerle eski günle...
        Kahramanmaraş iş dünyası, depremin ardından sağlanan desteklerle eski günle...
        Kahramanmaraş'taki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli çift taraflı ulaşıma açıldı
        Kahramanmaraş'taki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli çift taraflı ulaşıma açıldı
        Afetzede sanayiciler için yapılan organize sanayi bölgesinin alt yapısında...
        Afetzede sanayiciler için yapılan organize sanayi bölgesinin alt yapısında...
        Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü
        Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü
        Kahramanmaraş'ta depremde 49 kişinin öldüğü Melike Hanım Apartmanı davasına...
        Kahramanmaraş'ta depremde 49 kişinin öldüğü Melike Hanım Apartmanı davasına...
        Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Alagöz, kurumun faaliyetlerini anlattı
        Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Alagöz, kurumun faaliyetlerini anlattı