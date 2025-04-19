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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 39 tutuklama

        KAHRAMANMARAŞ'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 39'u tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 14:28 Güncelleme: 19.04.2025 - 14:30
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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 39 tutuklama
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        KAHRAMANMARAŞ'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 39'u tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı ihbarını değerlendirip, teknik ve fiziki takip başlattı. Takibin ardından şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda 47 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda satışı yetkili iznine tabi 7 bin 888 sentetik hap, 24 uyuşturucu hap, 203,4 gram uyuşturucu, 5 ruhsatsız av tüfeği, bıçak ve fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 39'u tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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