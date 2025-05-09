130 kişinin öldüğü Çuhadar Sitesi davası sonuçlandı; 1 hapis, 1 beraat

KAHRAMANMARAŞ'ta 130 kişinin hayatını kaybettiği Çuhadar Sitesi'nin 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılması ile ilgili Sıtkı Okumuş (57) 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı, Fatih Karakale (67) beraat etti, firari Enes Köksalmış'ın (58) dosyası ayrıldı.

Karamanlı Mahallesi'ndeki 4 bloklu Çuhadar Sitesi 6 Şubat 2023'te meydana gelen ilk depremde yıkıldı; 130 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Soruşturmanın ardından Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı; karar duruşması görüldü. Duruşmaya; başka dosyadan tutuklu statik proje müellifi Sıtkı Okumuş, Çuhadar Sitesi Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi tutuksuz Fatih Karakale ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada yer almayan ve siteyi yaptıran kooperatifin yönetim kurulu başkanı Enes Köksalmış hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

'KAÇAK KAT OLDUĞUNU SONRADAN ÖĞRENDİM'

Hiçbir kusuru olmadığını iddia eden Sıtkı Okumuş, "Çuhadar Sitesi'nin yıkılmasının birinci nedeni zemindir. Bir diğer nedense benim bilgim dışında yapılan istinat duvarıdır. Ayrıca yıllarca orada oturmama rağmen kaçak kat olduğunu da sonradan öğrendim. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Fatih Karakale ise savunmasında topraktan ev almak için kooperatife üye olduğunu daha sonra inşaat yapılmadan ayrıldığını ancak kendisinin yönetim kurulu üyesi olarak yazdıklarından haberinin olmadığını öne sürüp, beraatini istedi.