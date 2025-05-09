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        130 kişinin öldüğü Çuhadar Sitesi davası sonuçlandı; 1 hapis, 1 beraat

        KAHRAMANMARAŞ'ta 130 kişinin hayatını kaybettiği Çuhadar Sitesi'nin 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılması ile ilgili Sıtkı Okumuş (57) 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı, Fatih Karakale (67) beraat etti, firari Enes Köksalmış'ın (58) dosyası ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 14:29 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:35
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        130 kişinin öldüğü Çuhadar Sitesi davası sonuçlandı; 1 hapis, 1 beraat
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        KAHRAMANMARAŞ'ta 130 kişinin hayatını kaybettiği Çuhadar Sitesi'nin 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılması ile ilgili Sıtkı Okumuş (57) 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı, Fatih Karakale (67) beraat etti, firari Enes Köksalmış'ın (58) dosyası ayrıldı.

        Karamanlı Mahallesi'ndeki 4 bloklu Çuhadar Sitesi 6 Şubat 2023'te meydana gelen ilk depremde yıkıldı; 130 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Soruşturmanın ardından Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı; karar duruşması görüldü. Duruşmaya; başka dosyadan tutuklu statik proje müellifi Sıtkı Okumuş, Çuhadar Sitesi Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi tutuksuz Fatih Karakale ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada yer almayan ve siteyi yaptıran kooperatifin yönetim kurulu başkanı Enes Köksalmış hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

        'KAÇAK KAT OLDUĞUNU SONRADAN ÖĞRENDİM'

        Hiçbir kusuru olmadığını iddia eden Sıtkı Okumuş, "Çuhadar Sitesi'nin yıkılmasının birinci nedeni zemindir. Bir diğer nedense benim bilgim dışında yapılan istinat duvarıdır. Ayrıca yıllarca orada oturmama rağmen kaçak kat olduğunu da sonradan öğrendim. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Fatih Karakale ise savunmasında topraktan ev almak için kooperatife üye olduğunu daha sonra inşaat yapılmadan ayrıldığını ancak kendisinin yönetim kurulu üyesi olarak yazdıklarından haberinin olmadığını öne sürüp, beraatini istedi.

        SAVCI: BİLİRKİŞİ RAPORLARI İLE SUÇLARI SABİT

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların suçlarının bilirkişi raporlarıyla sabit olduğu belirtip, cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti, firari sanık Enes Köksalmış'ın dosyasını ayırıp, Sıtkı Okumuş'a 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezasına çarptırdı. Sıtkı Okumuş, yine aynı mahkeme tarafından Melike Hanım Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili davada 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Heyet ayrıca tutuksuz sanık Fatih Karakale'nin beraatine karar verdi. Dava sonunda kararı değerlendiren müşteki avukatlarından Hanifi Emre Bozok, "Dosyadaki sanıklardan statik proje müellifine 15 yıl 6 ay 24 gün ceza verildi ve hükümle birlikte tutuklandı. Gerekçeli karardan sonra dosyayı istinafa taşıyıp taşımamaya karar vereceğiz. Müştekiler için, müştekilerin yakınları için hayırlısı olsun" dedi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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