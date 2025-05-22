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        Eski eşini hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı gün öldüren şüpheli adliyede

        KAHRAMANMARAŞ'ta boşandığı tıbbi sekreter Eser Karaca'yı (42) hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı gün çalıştığı hastanede pompalı tüfekle öldüren Atilla Ayıntaplı (44), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:35 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:35
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        Eski eşini hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı gün öldüren şüpheli adliyede
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        KAHRAMANMARAŞ’ta boşandığı tıbbi sekreter Eser Karaca’yı (42) hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı gün çalıştığı hastanede pompalı tüfekle öldüren Atilla Ayıntaplı (44), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün öğle saatlerinde Yamaçtepe Mahallesi’ndeki özel bir hastanede meydana geldi. Hastaneye giden Atilla Ayıntaplı, eski eşi Eser Karaca ile tartıştı. Tartışmanın ardından Ayıntaplı, yanında getirdiği pompalı tüfekle Eser Karaca’ya 3 el ateş ederek öldürüp, kaçtı. Polis tarafından kısa sürede yakalanan Atilla Ayıntaplı’nın emniyetteki sorgusu tamamlandı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Ayıntaplı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

        KARAR TEBLİĞ EDİLMEDEN ÖLDÜRMÜŞ

        2 çocuk annesi Eser Karaca ise Kılağlı Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Daha önce 3 kez uzaklaştırma kararı verilen Atilla Ayıntaplı hakkında Karaca’nın salı günü avukatı aracılığıyla başvurusu üzerine dün 4’üncü kez uzaklaştırma kararı verildiği, olaydan kısa süre önce de kararın kendisine tebliğ edilmeden cinayeti işlediği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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