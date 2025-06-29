Ambulansa yol vermeyen sürücüye 993 lira ceza

KAHRAMANMARAŞ’ta hasta taşıyan ambulansa yol vermeyen sürücüye 993 TL ceza uygulandı.

Olay, dün Gaziantep-Kahramanmaraş yolu Çiğli mevkisinde meydana geldi. Kalp hastasını hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans sürücüsü, önünde giden 46 AKF 618 plakalı otomobilin sürücüsünden yol istedi. Ancak sürücü yol vermek yerine ambulansın önünde gitmeye devam etti. Ambulans sürücüsü o anları cep telefonuyla kaydetti. Ambulansın özel bir hastaneye götürdüğü kalp hastasına da doktorlar müdahale edip anjiyo yaparak stent taktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada aracın sürücüsünün M.S. (28) olduğunu tespit etti. Ekipler, M.S.’ye geçiş üstünlüğüne sahip araca yol vermemekten 993 lira trafik cezası uyguladı.